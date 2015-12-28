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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 16:35 BJT

金属期市：上海期铝挫跌2.7%，中国未见进一步减产举措

这给价格造成压力，因为市场原来预期基本金属生产商会进一步减产。

中国九家大型铜冶炼商已同意，若铜价和盈利情况恶化，可能将原定的明年减产规模扩大至35万吨以上。

亚洲股市周一下跌，在年底清淡交投中缺少明确的方向性指引，不过在原油价格从数年低点反弹的支撑下，日股勉强录得涨幅。

上海期锌周五录得四周来的最大周线涨幅，从套利机会中获得支撑，累计上涨4%。周一上海期锌 收低1.1%。

伦敦期铅 上周四升至近两个月来最高水准，因一方持有逾半数铅库存，可能导致可获得铅库存短缺。

LME可获得铅库存MPBSTX-TOTAL今年骤降62%，至8.0625万吨。

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/张涛；审校 蔡美珍/白云)

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