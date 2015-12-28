欧元债市：德债收益率下滑，油价重拾跌势抑制通胀预期

标题新闻：欧洲稳定机制(ESM)称希腊短期债务减免措施在1月20日解禁，可改善其债务可持续性
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德国10年期公债收益率 下跌2个基点至0.60%，今年迄今累计上涨约六个基点，在4月未能跌破零水准。
德债期货 涨45个跳动点，至158.29。
“油价或许是部分原因，但目前大概只有一些小规模交投，我们不应对此作出过多解读，”荷兰合作银行分析师Bas van Geffen称，“多数市场人士已关帐...较小规模的(交易)会使市场大幅波动。”
包括西班牙公债在内的多数欧元区公债收益率下跌1-2个基点。
受欧洲央行的支撑，西班牙金融市场维持强劲，尽管12月大选中没有任何政党取得多数席位。
周四的调查显示，不到三分之一的西班牙人希望重新举行大选，三分之二的人希望由各党达成协议。
西班牙10年期公债收益率 跌2个基点，报1.82%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 白云/于春红; 审校 王洋/蔡美珍)
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