《路透晚报》--12月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国财政：将阶段性提高赤字率，推进中央地方事权和支出责任划分改革

中国财政部周一表示，财政收支矛盾呈加剧之势，平衡收支压力较大，2016年及今后一个时期要继续实施积极的财政政策并加大力度，阶段性提高赤字率。

--中国经济：交通部称明年全面推进交通设施建设PPP，试点出租车改革

新华社周一援引中国交通运输部称，要切实加强交通运输供给侧结构性改革，明年将继续深化交通运输投融资体制改革，全面推进交通运输基础设施建设政府和社会资本合作（PPP）。

--中国经济：预计今年对外直接投资1,280亿美元，双向投资基本平衡--商务部

中国商务部部长高虎城周六称，“十二五”（2011-2015年）期间，中国双向投资实现基本平衡，其中对外直接投资从2012年起连续三年位居世界第3位；预计2015年吸收外商直接投资（含金融）1,350亿美元，全口径对外直接投资1,280亿美元。

--中国经济：明年宏观政策重点和力度或有调整，着重处置僵尸企业--官员

中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民周六称，明年中国财政和货币政策的基本取向不变，但重点和力度可能会有所调整，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率，而结构性改革的重点则在处置僵尸企业，稳妥化解过剩产能。

--中国反腐：中国电信董事长常小兵涉嫌严重违纪接受组织调查--中纪委

中国中央纪委监察部周日公布，中国电信集团公司党组书记、董事长常小兵涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

--中国数据：11月工业企业利润同比降幅收窄至1.4%，仍连六月下滑

受主营业务收入增长等带动，中国11月工业企业利润同比降幅明显收窄，但产成品存货增长加快，应收账款增速较高，显示工业企业经营仍面临不利因素。国家统计局周日公布，11月规模以上工业企业利润6,720.8亿元人民币，同比下降1.4% ，降幅比10月收窄3.2个百分点，但仍连续六个月下滑。

--香港数据：11月出口值按年跌3.5%，整体表现仍然疲弱

香港政府统计处周一称，11月香港整体出口值按年下跌3.5%，输往亚洲的大部分地区及德国、美国出口货值录得跌幅，这显示出口整体表现仍然疲弱。同期进口值则跌8.1%，增速较上月亦有所放缓。

--台湾数据：11月景气对策信号连六个月为代表低迷的蓝灯--国发会

台湾国家发展委员会周一称，11月景气对策信号连续六个月为蓝灯，综合判断分数持平上月为15分。展望未来，国发会称，在先进国家稳定复苏带动下，全球经济成长率可望逐季增加，且半导体库存逐渐恢复正常水位，有助出口恢复正成长。

【金融】

--中国经济：银监会出台P2P监管细则，实行负面清单管理和事中事后监管

中国银监会周一公布了网络借贷（P2P）信息中介管理办法征求意见稿，称对网贷行业实行负面清单管理的管理模式，明确其不能从事的十二项禁止性行为；并对网贷平台的借款余额上限予以规定。

--中国保险：保监会本周将召集保险机构开会，讨论风险监管事宜--报载

最近由部分保险资金举牌潮所引发的风险防范问题，正引起中国监管部门的高度关注。上海证券报周一报导称，中国保监会本周拟召集保险机构开会，会上或将就加强风险监管进行讨论。

【固定收益】

--《猴年展望》中国信用债违约常态利差分化成必然，但带刺玫瑰诱惑仍在

中国债市连续两年的牛市在年底前再现一个小高潮，但与利率债齐声欢呼不同，信用债却是有人欢喜有人愁，中高等级信用利差保持低位运行，而违约事件频发亦在冲击投资者信心。展望明年，评级及行业利差分化有望加剧，信用债结构性行情特征料愈发明显。

--中国债市动态：现券收益率变化不大，关注下午农发行新债定位

中国银行间债市周一早盘现券收益率整体变化不大。此前市场对周末降准或降息的预期较为高涨，但消息并未兑现令市场略感失望；不过年底前配置需求热情仍未明显消退，继续支撑现券强势运行。

--中国货币市场：隔夜回购持稳七天跌幅收敛，年底财政存款投放支撑信心

中国银行间市场周一资金较为宽松，其中隔夜加权利率因需求持续旺盛变化不大，七天期则在明显下行后，又近收回全部跌幅。交易员称，目前包括跨年的资金供给都很充足，考虑到年底大规模财政存款投放因素，市场心态较为稳定。

--新债招标：中国农发行七年债收益率3.1462%，10年3.1880%--业内人士

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的第二批增发债中，五年、七年和10年中标收益率分别为2.8815%、3.1462%和3.1880%;此前一年，两年及三年期中标收益率分别为2.3111%、2.5833%和2.6519%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小跌成交则回升，年底前料延续僵持走势

人民币兑美元即期周五早盘随中间价小跌，但幅度仍非常有限，日内波动不足30点子。交易员称，市场仍处于相对清淡交投模式，但市场流动性较上周五转好；年底前汇市料延续上周窄幅盘整走势，但中期看人民币仍存贬值压力，但节奏仍在央行把控范围内。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周续跌，但较2014年仍略升

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五人民币汇率指数为100.87，较前周续跌0.64%，较2014年底则仍升值0.87%。这也是该数据第四次公布，目前看外汇交易中心是按周发布。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫2.6%创一个月最大单日跌幅，受B股跌近8%拖累

中国股市沪综指周一收挫2.6%，创一个月最大单日跌幅。分析师指出，A股市场近日上涨乏力，券商保险等前期领涨的蓝筹股出现回落，而前期积累不少涨幅的B股午后突然下跌，亦对市场形成不利影响，沪综指午后跌幅迅速扩大，以日低报收。

--《猴年展望》中国股票市场对外开放小步快走，交易所国际化步伐领先

年中一场突如其来的重创，给中国股票市场的对外开放之路凭添不确定性。为确保国内金融体系的稳定，股市对外开放的速度和程度或面临调整。新的一年里，料在稳中求进、小步快走的前提下，证券交易所国际化继续保持领先步伐，而上海自贸区金融交易平台的建立，则为股市的对外开放提供“助攻”。

--中国证券：对失信上市公司等将采取惩戒措施，包括限制发债--证监会

中国国家发改委、证监会、中国人民银行等逾20个部委签署合作备忘录，对违法失信的上市公司及相关机构和人员实施联合惩戒措施，包括限制发行企业债及在银行间债市发债、禁止参加政府采购活动等。

--中国证券：上证所安排周五进行通关测试，检验网上IPO技术系统改造等

中国上海证交所周一盘后发布通知，安排在周五（1月1日）休市期间进行通关测试，旨在检验各方新股发行改革网上IPO（首次公开发行）技术系统的改造就绪情况、指数熔断相关技术系统的改造就绪情况等。

--中国证券：股票发行注册制授权决定获人大通过，明年3月1日施行