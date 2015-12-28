中国经济：银监会出台P2P监管细则，实行负面清单管理和事中事后监管

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透北京12月28日 - 中国银监会周一公布了网络借贷（P2P）信息中介管理办法征求意见稿，称对网贷行业实行负面清单管理的管理模式，明确其不能从事的十二项禁止性行为；并对网贷平台的借款余额上限予以规定。
银监会在中国国务院法制办公室网站发布的新闻稿并指出，网贷具体金额应当以小额为主，同一借款人在网贷机构上的单笔借款上限和借款余额上限应当与网贷机构风险管理能力相适应。
“对网贷业务的监管，重点在于业务基本规则的制定完善，而非机构和业务的准入审批，监管部门应着力加强事中事后监管。”银监会称。
业务经营监管方面，银监会实行负面清单管理，明确了包括不得吸收公众存款、不得设立资金池、不得提供担保或承诺保本保息等十二项禁止性行为；在制度安排上，允许网贷机构引入第三方机构进行担保或者与保险公司开展相关业务合作。
资金安全方面，银监会要求网贷机构对客户资金和网贷机构自身资金实行分账管理，并选择符合条件的银行业金融机构作为第三方资金存管机构。
银监会称，下一步，银监会将制定网贷客户资金第三方存管具体办法，明确银行业金融机构对网络借贷资金监督管理职责以及存管银行的条件等，更好的满足当前网贷行业资金存管的市场需求。
信息披露方面，网贷机构需向出借人披露借款人基本信息、融资项目基本信息以及风险评估和可能产生的风险结果等，并要求网贷机构对自身撮合的所有项目的相关情况，包括交易金额、撮合的借贷余额、最大单户借款余额占比等在其官网上进行充分披露。
对于网络小额贷款，银监会认为，其经营主体仍然是小额贷款公司，其利用自有资金而非出借人资金，通过互联网发放小额贷款，借款人主要是互联网企业的电商等，银监会下一步将对网络小额贷款进行专门研究，办法另行规定。
银监会数据显示，据不完全统计，截至2015年11月末，全国正常运营的网贷机构共2,612家，撮合达成融资余额4,000多亿元人民币，问题平台数量1,000多家，约占全行业机构总数的30%。（完） (发稿 马蓉; 审校 李贺/黄凯)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *