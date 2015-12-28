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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 16:38 BJT

《全球汇市》美元兑日圆回升，澳元和加元等因油价下跌走软

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0977 1.0973 0.04 -9.26 1.2097

美元/日圆 120.53 120.40 0.11 0.90 119.68

欧元/日圆 132.26 131.93 0.25 -8.92 144.77

美元/瑞郎 0.9876 0.9871 0.05 -0.65 0.9941

英镑/美元 1.4921 1.4932 -0.07 -4.19 1.5573

美元/加元 1.3862 1.3820 0.30 19.31 1.1618

澳元/美元 0.7259 0.7241 0.25 -11.13 0.8168

新西兰元/美元 0.6831 0.6827 0.06 -12.39 0.7797

欧元/瑞郎 1.0841 1.0840 0.01 -9.85 1.2026

欧元/英镑 0.7352 0.7324 0.38 -5.20 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2117 9.1939 0.19 -2.09 9.4688

美元/挪威克朗 8.6802 8.7050 -0.28 16.17 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/高琦/汪红英/孙茉莉; 审校 蔡美珍/张涛/王洋)

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