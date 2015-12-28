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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 17:00 BJT

台湾货币市场：2016年1月提存期资金预期变化一览表

路透台北12月28日 - 台湾货币市场2016年1月提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)2,136.10亿台币：   
     01/04            8,996.80亿台币
     01/05            2,005.50亿台币
     01/06            4,741.50亿台币
     01/07            5,883.80亿台币
     01/08              542.50亿台币
     01/11              566.00亿台币
     01/12            5,451.00亿台币
     01/13            1,600.30亿台币
     01/14            1,914.50亿台币
     01/15              614.00亿台币
     01/18              254.50亿台币
     01/19              494.00亿台币
     01/20            4,535.50亿台币
     01/21            1,281.20亿台币
     01/22              312.00亿台币
     01/25            2,736.00亿台币
     01/26               28.00亿台币
     01/27               25.00亿台币
     01/28               14.00亿台币
     01/29               11.00亿台币
     02/01               24.00亿台币
     02/02               10.00亿台币
     02/03               95.00亿台币
 
    --公债还本付息1,295.806915亿台币：
   01/05     100甲1期本金       800.00亿台币
   01/05     100甲1期5息          8.00亿台币
   01/06     101甲1期4息          8.00亿台币
   01/09     102甲1期3息          5.50亿台币
   01/09     104甲1期1息         2.625亿台币
   01/13     100甲2期5息       13.8125亿台币
   01/15     102甲2期3息          7.00亿台币
   01/17     103甲1期本金       350.00亿台币
   01/17     103甲1期2息        2.1875亿台币
   01/18     89甲7期16息         31.25亿台币
   01/20     101甲2期4息         13.00亿台币
   01/20     103甲2期2息      3.948975亿台币
   01/22     88甲3期17息       14.1225亿台币
   01/23     104甲2期1息       6.36044亿台币
   01/28      99甲2期6息         13.50亿台币
   01/28     102甲3期3息         10.50亿台币
   01/29     103甲3期2息          6.00亿台币
   --月底军公教薪饷拨款。
    
    **紧缩因素： 
    --1/04：央行发行1,500亿台币一年期定存单，12月31日标售。
    --1/13：央行发行300亿台币两年期定存单，12日标售。
    --1/14：财政部发行273天期105-1期国库券，暂定金额300亿台币，13日标售。
    --1/15：财政部发行三年期公债105/1期，预估金额350亿台币，12日标售。
    --1/20：财政部发行91天期105-2期国库券，暂定金额300亿台币，19日标售。
    --1/22：财政部发行20年期公债105/2期，预估金额300亿台币，19日标售。
    --1/27：财政部发行182天期105-3期国库券，暂定金额300亿台币，26日标售。
    --2/03：财政部发行182天期105-4期国库券，暂定金额200亿台币，2日标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。(完)  
      
    注：*表新增或更新。    

 (记者 詹静宜  审校 董永年)

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