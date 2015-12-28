台湾货币市场：2016年1月提存期资金预期变化一览表

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透台北12月28日 - 台湾货币市场2016年1月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)2,136.10亿台币： 01/04 8,996.80亿台币 01/05 2,005.50亿台币 01/06 4,741.50亿台币 01/07 5,883.80亿台币 01/08 542.50亿台币 01/11 566.00亿台币 01/12 5,451.00亿台币 01/13 1,600.30亿台币 01/14 1,914.50亿台币 01/15 614.00亿台币 01/18 254.50亿台币 01/19 494.00亿台币 01/20 4,535.50亿台币 01/21 1,281.20亿台币 01/22 312.00亿台币 01/25 2,736.00亿台币 01/26 28.00亿台币 01/27 25.00亿台币 01/28 14.00亿台币 01/29 11.00亿台币 02/01 24.00亿台币 02/02 10.00亿台币 02/03 95.00亿台币 --公债还本付息1,295.806915亿台币： 01/05 100甲1期本金 800.00亿台币 01/05 100甲1期5息 8.00亿台币 01/06 101甲1期4息 8.00亿台币 01/09 102甲1期3息 5.50亿台币 01/09 104甲1期1息 2.625亿台币 01/13 100甲2期5息 13.8125亿台币 01/15 102甲2期3息 7.00亿台币 01/17 103甲1期本金 350.00亿台币 01/17 103甲1期2息 2.1875亿台币 01/18 89甲7期16息 31.25亿台币 01/20 101甲2期4息 13.00亿台币 01/20 103甲2期2息 3.948975亿台币 01/22 88甲3期17息 14.1225亿台币 01/23 104甲2期1息 6.36044亿台币 01/28 99甲2期6息 13.50亿台币 01/28 102甲3期3息 10.50亿台币 01/29 103甲3期2息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --1/04：央行发行1,500亿台币一年期定存单，12月31日标售。 --1/13：央行发行300亿台币两年期定存单，12日标售。 --1/14：财政部发行273天期105-1期国库券，暂定金额300亿台币，13日标售。 --1/15：财政部发行三年期公债105/1期，预估金额350亿台币，12日标售。 --1/20：财政部发行91天期105-2期国库券，暂定金额300亿台币，19日标售。 --1/22：财政部发行20年期公债105/2期，预估金额300亿台币，19日标售。 --1/27：财政部发行182天期105-3期国库券，暂定金额300亿台币，26日标售。 --2/03：财政部发行182天期105-4期国库券，暂定金额200亿台币，2日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 詹静宜 审校 董永年)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *