背景资料：中国RQFII投资额度获批概况

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透北京12月28日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止12月25日，已批准人民 币合格境外机构投资者(RQFII)156家，获批额度共计4,443.25亿元人民币，较上月增加78亿 元。 本月广发国际资产管理（英国）有限公司获得共计30亿元的RQFII额度，东方汇理获得2 8亿元RQFII额度，爱斯普乐基金管理公司获批20亿RQFII额度。 另外，两家中资银行在卢森堡的分支机构亦首次获得RQFII额度，即中国工商银行（欧 洲）公司和中国银行（卢森堡）公司分别获批40亿元和10亿元RQFII额度。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4 大成国际资产管理有限公司 香港 2014.04.30 37 5 汇添富资产管理（香港）有限公司 香港 2013.05.15 31 6 博时基金（国际）有限公司 香港 2014.08.26 96 7 海富通资产管理（香港）有限公司 香港 2014.05.30 44 8 华安资产管理（香港）有限公司 香港 2013.05.30 39 9 易方达资产管理（香港）有限公司 香港 2014.05.30 272 10 工银瑞信资产管理（国际）有限公 香港 2014.06.30 28 司 11 上投摩根资产管理（香港）有限公 香港 2012.12.26 8 司 12 广发国际资产管理有限公司 香港 2014.05.30 39 13 国投瑞银资产管理（香港）有限公 香港 2014.06.30 28 司 14 富国资产管理（香港）有限公司 香港 2014.07.30 38 15 诺安基金（香港）有限公司 香港 2014.05.30 10 16 工银亚洲投资管理有限公司 香港 2014.03.28 23 17 申银万国（香港）有限公司 香港 2014.04.30 39 18 安信国际金融控股有限公司 香港 2014.07.30 24 19 中国国际金融（香港）有限公司 香港 2013.06.24 17 20 国信证券（香港）金融控股有限公 香港 2013.06.24 17 司 21 光大证券金融控股有限公司 香港 2014.05.30 35 22 华泰金融控股（香港）有限公司 香港 2014.03.28 29.5 23 国泰君安金融控股有限公司 香港 2014.05.30 69 24 海通国际控股有限公司 香港 2014.08.26 107 25 广发控股（香港）有限公司 香港 2014.04.30 27 26 招商证券国际有限公司 香港 2014.03.28 27 27 中信证券国际有限公司 香港 2014.06.30 14 28 国元证券（香港）有限公司 香港 2014.08.26 73 29 中投证券（香港）金融控股有限公 香港 2014.05.30 11 司 30 长江证券控股（香港）有限公司 香港 2013.11.27 2 31 粤海证券有限公司 香港 2014.01.22 10 32 建银国际资产管理有限公司 香港 2014.08.26 43 33 泰康资产管理（香港）有限公司 香港 2014.08.26 74 34 中国人寿富兰克林资产管理有限公 香港 2014.08.26 65 司 35 农银国际资产管理有限公司 香港 2014.07.30 53 36 恒生投资管理有限公司 香港 2013.07.26 10 37 信达国际资产管理有限公司 香港 2013.08.28 8 38 兴证（香港）金融控股有限公司 香港 2014.04.30 13 39 太平资产管理（香港）有限公司 香港 2014.03.28 13 40 中银香港资产管理有限公司 香港 2013.08.28 8 41 中国平安资产管理（香港）有限公 香港 2013.08.28 10 司 42 汇丰环球投资管理（香港）有限公 香港 2013.09.26 8 司 43 丰收投资管理（香港）有限公司 香港 2013.09.26 8 44 交银国际资产管理有限公司 香港 2013.09.26 8 45 惠理基金管理香港有限公司 香港 2014.04.30 13 46 南华资产管理（香港）有限公司 香港 2014.09.22 8 47 中国东方国际资产管理有限公司 香港 2014.06.30 25 48 东亚银行有限公司 香港 2013.10.30 10 49 东方金融控股（香港）有限公司 香港 2013.10.30 5 50 柏瑞投资香港有限公司 香港 2013.11.27 8 51 永丰金资产管理（亚洲）有限公司 香港 2014.06.30 10 52 未来资产环球投资（香港）有限公 香港 2014.04.30 13 司 53 中信建投（国际）金融控股有限公 香港 2014.06.30 20 司 54 中国光大资产管理有限公司 香港 2014.05.30 19 55 香港沪光国际投资管理有限公司 香港 2014.01.22 8 56 JF资产管理有限公司 香港 2014.01.22 10 57 创兴银行有限公司 香港 2014.09.22 13 58 中国银河国际金融控股有限公司 香港 2014.09.22 11 59 瑞银环球资产管理（香港）有限公 香港 2014.03.28 10 司 60 景林资产管理香港有限公司 香港 2014.08.26 20 61 华宝兴业资产管理（香港）有限公 香港 2014.03.28 10 司 62 润晖投资管理香港有限公司 香港 2014.05.30 13 63 贝莱德资产管理北亚有限公司 香港 2014.05.30 20 64 施罗德投资管理（香港）有限公司 香港 2014.05.30 10 65 麦格理基金管理（香港）有限公司 香港 2014.09.22 15 66 招商资产管理（香港）有限公司 香港 2014.06.30 10 67 越秀资产管理有限公司 香港 2014.06.30 10 68 赤子之心资本亚洲有限公司 香港 2014.09.22 4.5 69 易亚投资管理有限公司 香港 2014.07.30 3 70 交银施罗德资产管理（香港）有限 香港 2014.08.26 10 公司 71 道富环球投资管理亚洲有限公司 香港 2014.08.26 10 72 新华资产管理（香港）有限公司 香港 2014.08.26 10 73 齐鲁国际控股有限公司 香港 2014.08.26 8 74 辉立资本管理（香港）有限公司 香港 2014.08.26 1 75 联博香港有限公司 香港 2014.09.22 5 76 嘉理资产管理有限公司 香港 2014.09.22 5 77 国泰君安基金管理有限公司 香港 2014.09.22 4 78 元富证券（香港）有限公司 香港 2014.09.22 1.6 79 高泰盆景资产管理（香港）有限公 香港 2014.09.22 5 司 香港地区共计 2,700 80 富敦资金管理有限公司 新加坡 2014.06.30 12 81 日兴资产管理亚洲有限公司 新加坡 2014.06.30 10 82 毕盛资产管理有限公司 新加坡 2014.08.26 15 83 新思路投资有限公司 新加坡 2014.08.26 15 84 安本亚洲资产管理有限公司 新加坡 2014.10.30 6 85 星展银行有限公司 新加坡 2014.10.30 30 86 利安资金管理公司 新加坡 2014.11.27 10 87 加拿大丰业（亚洲）银行 新加坡 2015.01.30 15 88 施罗德投资管理(新加坡)有限公司 新加坡 2015.01.30 10 89 KKR新加坡有限公司 新加坡 2015.03.26 35 90 摩根资产管理（新加坡）有限公司 新加坡 2015.03.26 20 91 纽伯格伯曼新加坡 新加坡 2015.03.26 8 92 英杰华投资亚洲私人有限公司 新加坡 2015.04.28 10 93 达杰资金管理有限公司 新加坡 2015.04.28 2 94 大华资产管理有限公司 新加坡 2015.04.28 12 95 新加坡政府投资有限公司 新加坡 2015.04.28 50 96 CSAM资产管理有限公司 新加坡 2015.05.29 7 97 安联环球投资新加坡有限公司 新加坡 2015.05.29 10 98 华侨银行有限公司 新加坡 2015.06.29 10 99 东方汇理资产管理新加坡有限公司 新加坡 2015.10.29 28 新加坡共计 315 100 安石投资管理有限公司 英国 2014.02.25 30 101 贝莱德顾问（英国）有限公司 英国 2014.08.26 21 102 汇丰环球投资管理（英国）有限公 英国 2014.08.26 30 司 103 天达资产管理有限公司 英国 2014.10.30 15 104 赛德堡资本（英国）有限公司 英国 2014.12.28 3 105 百达资产管理有限公司 英国 2014.12.28 10 106 威灵顿投资管理国际有限公司 英国 2015.01.30 13 107 兴元投资管理有限公司 英国 2015.04.28 30 108 GAM国际管理有限公司 英国 2015.05.29 18 109 嘉实国际资产管理（英国）有限公 英国 2015.05.29 30 司 110 Insight 投资管理（环球）有限公 英国 2015.06.29 12 司 111 蓝海资产管理公司 英国 2015.09.28 16 *112 广发国际资产管理（英国）有限公 英国 2015.12.25 30 司 英国共计 258 113 凯敏雅克资产管理公司 法国 2014.10.30 60 114 法国巴黎资产管理公司 法国 2014.10.30 30 115 领先资产管理 法国 2015.05.29 60 116 UBI资产管理公司 法国 2015.10.29 20 117 东方汇理 法国 2015.12.25 28 法国共计 198 118 新韩法国巴黎资产运用株式会社 韩国 2014.11.27 80 119 未来资产环球投资有限公司 韩国 2015.01.30 10 120 东部资产运用株式会社 韩国 2015.02.13 20 121 NH-CA资产管理有限公司 韩国 2015.02.13 15 122 韩国投资信托运用株式会社 韩国 2015.02.13 15 123 东洋资产运用（株） 韩国 2015.02.13 20 124 MY Asset 投资管理有限公司 韩国 2015.03.26 15 125 瑞银韩亚资产运用株式会社 韩国 2015.03.26 15 126 Truston 资产管理有限公司 韩国 2015.03.26 10 127 大信资产运用株式会社 韩国 2015.03.26 20 128 三星资产运用株式会社 韩国 2015.04.28 25 129 兴国资产管理 韩国 2015.04.28 30 130 新韩金融投资 韩国 2015.04.28 20 131 韩亚大投证券株式会社 韩国 2015.04.28 10 132 三星证券株式会社 韩国 2015.05.29 30 133 大宇证券（株） 韩国 2015.05.29 20 134 教保安盛资产运用（株） 韩国 2015.05.29 15 135 迈睿思资产管理有限公司 韩国 2015.06.29 30 136 华宜资产运用株式会社 韩国 2015.07.29 15 137 三星生命保险株式会社 韩国 2015.07.29 20 138 东部证券股份有限公司 韩国 2015.08.28 25 137 KB资产运用有限公司 韩国 2015.08.28 20 140 韩国产业银行 韩国 2015.08.28 10 141 IBK投资证券株式会社 韩国 2015.09.28 20 142 韩华资产运用株式会社 韩国 2015.09.28 30 143 韩国投资证券株式会社 韩国 2015.10.29 10 144 韩国产业银行资产管理有限公司 韩国 2015.10.29 20 145 未来资产证券株式会社 韩国 2015.11.27 10 146 Kiwoom投资资产管理有限公司 韩国 2015.11.27 30 147 元大证券株式会社 韩国 2015.11.27 25 148 大信证券（株） 韩国 2015.11.27 25 149 三星火灾海上保险公司 韩国 2015.11.27 30 *150 爱斯普乐基金管理公司 韩国 2015.12.25 20 韩国合计 710 151 德意志资产及财富管理投资有限公 德国 2015.03.26 60 司 德国共计 60 152 领航投资澳洲有限公司 澳大利 2015.04.28 100 亚 澳大利亚共计 100 153 瑞士再保险股份有限公司 瑞士 2015.07.29 50 瑞士共计 50 154 CI投资管理公司 加拿大 2015.10.29 2.25 加拿大共计 2.25 155 中国工商银行（欧洲）有限公司 卢森堡 2015.11.27 40 156 中国银行（卢森堡）有限公司 卢森堡 2015.11.27 10 合计 4,443.25 (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *