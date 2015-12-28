版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 17:42 BJT

背景资料：中国RQFII投资额度获批概况

路透北京12月28日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止12月25日，已批准人民
币合格境外机构投资者(RQFII)156家，获批额度共计4,443.25亿元人民币，较上月增加78亿
元。
    
    本月广发国际资产管理（英国）有限公司获得共计30亿元的RQFII额度，东方汇理获得2
8亿元RQFII额度，爱斯普乐基金管理公司获批20亿RQFII额度。
    
    另外，两家中资银行在卢森堡的分支机构亦首次获得RQFII额度，即中国工商银行（欧
洲）公司和中国银行（卢森堡）公司分别获批40亿元和10亿元RQFII额度。

    以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）:  
  
  序号             机构名称              注册地       批准日期   累计批准额度
   1    南方东英资产管理有限公司         香港       2014.09.22            461
   2    嘉实国际资产管理有限公司         香港       2014.09.22          147.4
   3    华夏基金（香港）有限公司         香港       2013.07.26            218
   4    大成国际资产管理有限公司         香港       2014.04.30             37
   5    汇添富资产管理（香港）有限公司   香港       2013.05.15             31
   6    博时基金（国际）有限公司         香港       2014.08.26             96
   7    海富通资产管理（香港）有限公司   香港       2014.05.30             44
   8    华安资产管理（香港）有限公司     香港       2013.05.30             39
   9    易方达资产管理（香港）有限公司   香港       2014.05.30            272
  10    工银瑞信资产管理（国际）有限公   香港       2014.06.30             28
        司                                                      
  11    上投摩根资产管理（香港）有限公   香港       2012.12.26              8
        司                                                      
  12    广发国际资产管理有限公司         香港       2014.05.30             39
  13    国投瑞银资产管理（香港）有限公   香港       2014.06.30             28
        司                                                      
  14    富国资产管理（香港）有限公司     香港       2014.07.30             38
  15    诺安基金（香港）有限公司         香港       2014.05.30             10
  16    工银亚洲投资管理有限公司         香港       2014.03.28             23
  17    申银万国（香港）有限公司         香港       2014.04.30             39
  18    安信国际金融控股有限公司         香港       2014.07.30             24
  19    中国国际金融（香港）有限公司     香港       2013.06.24             17
  20    国信证券（香港）金融控股有限公   香港       2013.06.24             17
        司                                                      
  21    光大证券金融控股有限公司         香港       2014.05.30             35
  22    华泰金融控股（香港）有限公司     香港       2014.03.28           29.5
  23    国泰君安金融控股有限公司         香港       2014.05.30             69
  24    海通国际控股有限公司             香港       2014.08.26            107
  25    广发控股（香港）有限公司         香港       2014.04.30             27
  26    招商证券国际有限公司             香港       2014.03.28             27
  27    中信证券国际有限公司             香港       2014.06.30             14
  28    国元证券（香港）有限公司         香港       2014.08.26             73
  29    中投证券（香港）金融控股有限公   香港       2014.05.30             11
        司                                                      
  30    长江证券控股（香港）有限公司     香港       2013.11.27              2
  31    粤海证券有限公司                 香港       2014.01.22             10
  32    建银国际资产管理有限公司         香港       2014.08.26             43
  33    泰康资产管理（香港）有限公司     香港       2014.08.26             74
  34    中国人寿富兰克林资产管理有限公   香港       2014.08.26             65
        司                                                      
  35    农银国际资产管理有限公司         香港       2014.07.30             53
  36    恒生投资管理有限公司             香港       2013.07.26             10
  37    信达国际资产管理有限公司         香港       2013.08.28              8
  38    兴证（香港）金融控股有限公司     香港       2014.04.30             13
  39    太平资产管理（香港）有限公司     香港       2014.03.28             13
  40    中银香港资产管理有限公司         香港       2013.08.28              8
  41    中国平安资产管理（香港）有限公   香港       2013.08.28             10
        司                                                      
  42    汇丰环球投资管理（香港）有限公   香港       2013.09.26              8
        司                                                      
  43    丰收投资管理（香港）有限公司     香港       2013.09.26              8
  44    交银国际资产管理有限公司         香港       2013.09.26              8
  45    惠理基金管理香港有限公司         香港       2014.04.30             13
  46    南华资产管理（香港）有限公司     香港       2014.09.22              8
  47    中国东方国际资产管理有限公司     香港       2014.06.30             25
  48    东亚银行有限公司                 香港       2013.10.30             10
  49    东方金融控股（香港）有限公司     香港       2013.10.30              5
  50    柏瑞投资香港有限公司             香港       2013.11.27              8
  51    永丰金资产管理（亚洲）有限公司   香港       2014.06.30             10
  52    未来资产环球投资（香港）有限公   香港       2014.04.30             13
        司                                                      
  53    中信建投（国际）金融控股有限公   香港       2014.06.30             20
        司                                                      
  54    中国光大资产管理有限公司         香港       2014.05.30             19
  55    香港沪光国际投资管理有限公司     香港       2014.01.22              8
  56    JF资产管理有限公司               香港       2014.01.22             10
  57    创兴银行有限公司                 香港       2014.09.22             13
  58    中国银河国际金融控股有限公司     香港       2014.09.22             11
  59    瑞银环球资产管理（香港）有限公   香港       2014.03.28             10
        司                                                      
  60    景林资产管理香港有限公司         香港       2014.08.26             20
  61    华宝兴业资产管理（香港）有限公   香港       2014.03.28             10
        司                                                      
  62    润晖投资管理香港有限公司         香港       2014.05.30             13
  63    贝莱德资产管理北亚有限公司       香港       2014.05.30             20
  64    施罗德投资管理（香港）有限公司   香港       2014.05.30             10
  65    麦格理基金管理（香港）有限公司   香港       2014.09.22             15
  66    招商资产管理（香港）有限公司     香港       2014.06.30             10
  67    越秀资产管理有限公司             香港       2014.06.30             10
  68    赤子之心资本亚洲有限公司         香港       2014.09.22            4.5
  69    易亚投资管理有限公司             香港       2014.07.30              3
  70    交银施罗德资产管理（香港）有限   香港       2014.08.26             10
        公司                                                    
  71    道富环球投资管理亚洲有限公司     香港       2014.08.26             10
  72    新华资产管理（香港）有限公司     香港       2014.08.26             10
  73    齐鲁国际控股有限公司             香港       2014.08.26              8
  74    辉立资本管理（香港）有限公司     香港       2014.08.26              1
  75    联博香港有限公司                 香港       2014.09.22              5
  76    嘉理资产管理有限公司             香港       2014.09.22              5
  77    国泰君安基金管理有限公司         香港       2014.09.22              4
  78    元富证券（香港）有限公司         香港       2014.09.22            1.6
  79    高泰盆景资产管理（香港）有限公   香港       2014.09.22              5
        司                                                      
 香港地区共计                                                           2,700
  80    富敦资金管理有限公司             新加坡     2014.06.30             12
  81    日兴资产管理亚洲有限公司         新加坡     2014.06.30             10
  82    毕盛资产管理有限公司             新加坡     2014.08.26             15
  83    新思路投资有限公司               新加坡     2014.08.26             15
  84    安本亚洲资产管理有限公司         新加坡     2014.10.30              6
  85    星展银行有限公司                 新加坡     2014.10.30             30
  86    利安资金管理公司                 新加坡     2014.11.27             10
  87    加拿大丰业（亚洲）银行           新加坡     2015.01.30             15
    88  施罗德投资管理(新加坡)有限公司   新加坡     2015.01.30             10
    89  KKR新加坡有限公司                新加坡     2015.03.26             35
    90  摩根资产管理（新加坡）有限公司   新加坡     2015.03.26             20
    91  纽伯格伯曼新加坡                 新加坡     2015.03.26              8
    92  英杰华投资亚洲私人有限公司       新加坡     2015.04.28             10
    93  达杰资金管理有限公司             新加坡     2015.04.28              2
    94  大华资产管理有限公司             新加坡     2015.04.28             12
    95  新加坡政府投资有限公司           新加坡     2015.04.28             50
    96  CSAM资产管理有限公司             新加坡     2015.05.29              7
    97  安联环球投资新加坡有限公司       新加坡     2015.05.29             10
    98  华侨银行有限公司                 新加坡     2015.06.29             10
    99  东方汇理资产管理新加坡有限公司   新加坡     2015.10.29             28
 新加坡共计                                                               315
   100  安石投资管理有限公司             英国       2014.02.25             30
   101  贝莱德顾问（英国）有限公司       英国       2014.08.26             21
   102  汇丰环球投资管理（英国）有限公   英国       2014.08.26             30
        司                                                      
   103  天达资产管理有限公司             英国       2014.10.30             15
   104  赛德堡资本（英国）有限公司       英国       2014.12.28              3
   105  百达资产管理有限公司             英国       2014.12.28             10
   106  威灵顿投资管理国际有限公司       英国       2015.01.30             13
   107  兴元投资管理有限公司             英国       2015.04.28             30
   108  GAM国际管理有限公司              英国       2015.05.29             18
   109  嘉实国际资产管理（英国）有限公   英国       2015.05.29             30
        司                                                      
   110  Insight 投资管理（环球）有限公   英国       2015.06.29             12
        司                                                      
   111  蓝海资产管理公司                 英国       2015.09.28             16
  *112  广发国际资产管理（英国）有限公   英国       2015.12.25             30
        司                                                                   
 英国共计                                                                 258
   113  凯敏雅克资产管理公司             法国       2014.10.30             60
   114  法国巴黎资产管理公司             法国       2014.10.30             30
   115  领先资产管理                     法国       2015.05.29             60
   116  UBI资产管理公司                  法国       2015.10.29             20
   117  东方汇理                         法国       2015.12.25             28
                                                                             
 法国共计                                                                 198
   118  新韩法国巴黎资产运用株式会社     韩国       2014.11.27    　　　   80
   119  未来资产环球投资有限公司         韩国       2015.01.30             10
   120  东部资产运用株式会社             韩国       2015.02.13             20
   121  NH-CA资产管理有限公司            韩国       2015.02.13             15
   122  韩国投资信托运用株式会社         韩国       2015.02.13             15
   123  东洋资产运用（株）               韩国       2015.02.13             20
   124  MY Asset 投资管理有限公司        韩国       2015.03.26             15
   125  瑞银韩亚资产运用株式会社         韩国       2015.03.26             15
   126  Truston 资产管理有限公司         韩国       2015.03.26             10
   127  大信资产运用株式会社             韩国       2015.03.26             20
   128  三星资产运用株式会社             韩国       2015.04.28             25
   129  兴国资产管理                     韩国       2015.04.28             30
   130  新韩金融投资                     韩国       2015.04.28             20
   131  韩亚大投证券株式会社             韩国       2015.04.28             10
   132  三星证券株式会社                 韩国       2015.05.29             30
   133  大宇证券（株）                   韩国       2015.05.29             20
   134  教保安盛资产运用（株）           韩国       2015.05.29             15
   135  迈睿思资产管理有限公司           韩国       2015.06.29             30
   136  华宜资产运用株式会社             韩国       2015.07.29             15
   137  三星生命保险株式会社             韩国       2015.07.29             20
   138  东部证券股份有限公司             韩国       2015.08.28             25
   137  KB资产运用有限公司               韩国       2015.08.28             20
   140  韩国产业银行                     韩国       2015.08.28             10
   141  IBK投资证券株式会社              韩国       2015.09.28             20
   142  韩华资产运用株式会社             韩国       2015.09.28             30
   143  韩国投资证券株式会社             韩国       2015.10.29             10
   144  韩国产业银行资产管理有限公司     韩国       2015.10.29             20
   145  未来资产证券株式会社             韩国       2015.11.27             10
   146  Kiwoom投资资产管理有限公司       韩国       2015.11.27             30
   147  元大证券株式会社                 韩国       2015.11.27             25
   148  大信证券（株）                   韩国       2015.11.27             25
   149  三星火灾海上保险公司             韩国       2015.11.27             30
  *150  爱斯普乐基金管理公司             韩国       2015.12.25             20
                                                                
 韩国合计                                                         　　　  710
   151  德意志资产及财富管理投资有限公   德国       2015.03.26    　　　　 60
        司                                                      
 德国共计                                                                  60
   152  领航投资澳洲有限公司             澳大利     2015.04.28            100
                                         亚                     
 澳大利亚共计                                                             100
   153  瑞士再保险股份有限公司           瑞士       2015.07.29             50
 瑞士共计                                                                  50
  154   CI投资管理公司                   加拿大     2015.10.29           2.25
 加拿大共计                                                              2.25
   155  中国工商银行（欧洲）有限公司     卢森堡     2015.11.27             40
   156  中国银行（卢森堡）有限公司       卢森堡     2015.11.27             10
 合计                                                                4,443.25
 
 (发稿 张晓翀；审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐