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市场报道 | 2015年 12月 28日 星期一 16:56 BJT

全球贵金属：12月25日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均未公布

路透12月28日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 上周五黄金持仓及同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓情况均未在各自网站公布。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 20,729,313.5 12月24日 20,729,313.5 12月24日 -- --

iShares 318,887,688.9 12月24日 318,887,688.9 12月24日 -- --

(完) (编译 汪红英；审校 王洋)

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