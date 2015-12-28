中国金融：用三年左右置换完成14.34万亿的地方存量债务--财政部长

路透北京12月28日 - 中国财政部部长楼继伟日前表示，截止2014年底的地方政府债务余额是15.4万亿元人民币，除去其中过去已批准发行债券的1.06万亿元，剩余部分（14.34万亿元）准备用三年左右的时间进行置换。

楼继伟周六在全国人大常委会参加联组会议时并称，2016年及以后年度，省级政府可以在余额限额内发债，借新还旧。

“置换原则上由省级政府根据偿债需要、市场情况自行确定，中央政府不再硬性下达置换债务额度。但为了避免地方竞相发债对市场产生冲击，做好地方债券发行与国债发行平稳衔接，我们对它的进度做必要的组织协调。”楼继伟说。

据路透统计，截止12月22日，今年新增及置换地方债发行规模已达约3.832万亿元，其中公开发行的近八成，其余约两成的采用定向发行方式。