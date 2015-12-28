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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 17:06 BJT

标题新闻：马来西亚12月1-25日棕榈油出口较上月同期下降16.5%至1,015,105吨--SGS

注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写。
    
    以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本
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