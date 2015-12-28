中国证券：注册制料明年中开始实施，A股IPO融资量与今年相若--安永

路透上海12月28日 - 国际知名会计和咨询机构--安永中国合伙人预计，中国股票发行注册制改革大概率会在明年5月或6月正式实施，这将导致明年下半年国内新股发行提速，但因单个项目融资额普遍不大，预计明年A股IPO融资总量与今年差不多。

据安永统计，今年中国A股市场有219宗首次公开发行（IPO）交易，共筹资1,586亿元人民币，同比分别增长75%和102%。

对于注册制实施的具体时间表，安永大中华区A股业务主管合伙人汪阳指出，“相信3月1日实施是最积极最乐观的估计，我个人保守估计在5、6月份实施是现实可行的。”

她解释称，经全国人大常委会授权后，证监会和沪深证交所需要出台相关法规初稿，向社会征求意见，一般需要一个月时间，随着正式颁布到实施，也需要时间。而且在3月召开全国人大和政协会议期间，一般不会推出重大改革措施，所以推到年中左右实施较为合理。

全国人大常委会近日通过授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用证券法有关规定的决定，决定实施期限为两年，决定自明年3月1日实施。

她认为，注册制的实施，从长期来看，A股的估值市场会下移，新股发行审核效率会提高。预计将来新股审核时间在三个月左右，这个假定的前提是说发行人对交易所的反馈问题的回复是在合理的工作期限之内，也就是基本上在一个月之内回复交易所的所有问题。新股发行的效率提高之后，新股的市场供给量会增加。

不过她指出，目前排队申请上市的企业中，大多数企业的净利小于1亿元人民币，这意味着其上市发行规模和融资量均不会太大。

对于香港市场，安永预计明年IPO上市宗数将降至110宗，筹资额在2,600亿港元。

香港今年共有121家公司首发上市，共筹资2,614亿港元，成为今年全球筹资规模最大的交易所；纽交所因今年缺乏象去年阿里巴巴 这种超大型IPO项目，由去年的冠军退居第二，上海证交所名列第三。（完）