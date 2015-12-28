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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 17:34 BJT

企业并购：凯基证券以1.95亿台币现金收购印尼PT Hasta Dana证券99%股权

路透台北12月28日 - 台湾证券龙头金控之一开发金控 周一公布旗下凯基证券将由香港子公司以约当1.95亿台币现金收购印尼PT HD Capital Tbk子公司PT Hasta Dana证券公司99%股权。

开发金控表示，透过此收购案，凯基证券可取得印尼具经营基础的证券交易执照与平台、当地团队及稳定客源，为亚洲盃布局再下一城。

目前凯基证券以香港做为海外布局核心，串接大中华及东协区域两大目标市场，于东协地区之营运据点及转投资事业已涵盖新加坡及泰国。

开发金控正在整合旗下凯基证券在亚太地区营运机构持股，并以海外子公司作为控股主体简称“凯基香港”向香港联交所申请上市，将成台资金融机构在台湾以外资本市场申请上市的首例。

开发金控今收低0.48%报8.32台币，表现不如台湾金融保险类指数 的上涨0.14%。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)

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