更新版 1-台湾货币市场：跨年短率持稳高挡，年内短钱充裕惟跨年资金流动性不足

* 跨年短率持稳高档 * 年内短钱充裕惟跨年资金流动性不足 * 短票及RP利率徘徊在既有区间 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北12月28日 - 年底仅剩四个交易日，台湾银行间跨年短率周一持续徘徊高档。 资金调度人员指出，年内短钱充裕惟跨年资金流动性不足，资金调度维持保守因应态度；且 因元旦假期，年底最后一日(31日)将要累算四天积数，市场操作格外谨慎，担心最后两天客 户端走钱增添调度困难。 他们表示，尽管整体银行间累计超额准备高逾7,000亿台币，但跨年资金流动性依旧不 足，仅有部分金融机构提供跨年资金且都有额度上限，让银行间对跨年资金调度较显保守， 跨年短率也维持在既有区间高位。 〞今年年底也是旬底，需要计算更为精准，操作更为保守。〞一位中型金融机构资调人 员说。 另有位大型商银资调人员指出，目前银行间资金略显分配不均，手中握有资金的金融机 构难免哄抬跨年短率，且成交以高价为优先；至于月内短钱充斥，三天拆款利率已慢慢浮现 央行降息效应，但跨年拆款利率则续处高位 。 本地时间17:39 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.020 33.005 台湾加权股价指数<.TWII 8,358.49 8,363.28 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.236% 0.234% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.230-0.430% 0.230-0.400% --两周拆款利率区间 0.380-0.440% 0.240-0.440% **发票量偏少** 在短票市场方面，票券交易商指出，为避开资金落点年底，年底前发票量能偏少，且有 大型传产业年底前为提高财报现金部位进场买票带动买气，也分食掉部分银行间买票空间， 令短票利率仍维持在高档不变。 〞跨年短票报价乱七八糟，因为每个人跨月额度用的情况不一样。〞一位大型票券公司 交易员说。 他并称，部分银行趁着年底前抢下足够票源锁住利率，担心新历年过后短票利率将有所 调降，但年底前发票量较少，并有大型传产公司为提高现金部位至最低水准而有买票需求， 略有分食掉银行端短票交投量能。 今日大型票券商与银行间承作的短票以跨年20-30天期为主，成交利率主要落在0.40-0. 44%，部分与大型金融机构成交在0.45%，交投利率因年底将至令成交区间较宽，但仍持在原 有高位区间。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.42 2%，上日则为0.416%；上日区间为0.35-0.45%，前日区间则在0.375-0.45%；上日成交量104 .98亿台币，前日69.3亿台币。 台湾央行周一称，共发行2,695亿台币定存单。与今日到期金额2,690亿台币相较，存单 发行余额增5亿。 本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)3,202亿，本周余日资金落点分别为：周二5,703. 5亿、周三2,355.5亿、周四2,453亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为169亿台币，累积超额准备为7,406亿台币、 加计前期1%的超额准备达8,246亿台币。 **RP利率持在高档** 债券附买回(RP)市场方面，交易员指出，公债及公司债RP市场交投以跨年天期为主，只 有公债交易券才做年内RP，而因近期有些客户端要价较高，致部分公债及公司债RP交投利率 略往上移。 他们表示，本周为年底最后一周交易，投信端资金略见赎回压力、资金略显多缺不一， 并有银行端调高跨年RP利率，但因此前先行避开落点年底，资金缺口不大，让公债及公司债 RP利率维持在高档。 〞不会感觉市场没钱，但大家对利率很坚持。〞一位大型证券商交易员说。 今天证券商跨年短天期公债的附买回利率成交区间落在0.32-0.40%；跨年短天期公司债 RP主要成交在0.42-0.48%。交易商认为，年底将至券商资金需求不一，导致报价区间较宽。 本周主要交割因子为周二交割350亿台币182天期国库券，其他为零星少量的金融债交割 。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持稳；短天期公债附买回利率区间落 在0.28-0.31%，上日亦同；短天期公司债附买回利率区间与上日相同，在0.31-0.34%。债券 附买回成交利率高低，与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同， 因此成交利率区间差异相当大。(完) (审校 张喜良)