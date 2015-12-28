版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 18:00 BJT

标题新闻：俄罗斯天然气工业股份(Gazprom)批准总值117.1亿美元的2016年投资计划，包括108.1亿美元资本支出

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐