更新版 1-中国经济：银监会拟出台网络借贷行业监管细则，实行负面清单管理

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路透北京12月28日 - 中国银监会周一公布了网络借贷信息中介管理办法征求意见稿，称对网贷行业实行负面清单管理的管理模式，明确其不能从事的十二项禁止性行为；并强调需将符合条件的银行业金融机构作为第三方存管机构，但并未对网贷平台的借款余额上限、平台资本金等进行限定。

市场人士认为，此次征求意见稿着重于业务的整体搭建，对相关各方的权利、责任进行了框架性的界定，使得后续业务发展有章可循，预计未来还会对操作层面进行相关规定。

“明确了两个监管重点，第一，把资金管起来，只有银行才能做资金托管，第二，对自融项目进行了严格的限制。”积木盒子联合创始人魏伟表示，“定原则，不纠结细节是这次监管细则最务实的地方。如果原则没错，资金透明、有第三方存管，大业务小业务都能做。”

中信银行资产托管部处长王亚洲对路透表示，监管细则的出台明确了各方的责任义务，对业务的开展起到指引性的作用。

王亚洲称，此次出台暂行办法是纲领性文件，对行业长远发展起到规范支持作用，至于平台注册资本、借贷限额等具体规则，未来监管部门、叁与各方还将会研讨并出台相关细则，以继续完善P2P网贷行业的规则，促进行业发展。

银监会表示，对网贷业务的监管，重点在于业务基本规则的制定完善，而非机构和业务的准入审批，监管部门应着力加强事中事后监管。

业务经营监管方面，银监会实行负面清单管理，明确了包括不得吸收公众存款、不得设立资金池、不得提供担保或承诺保本保息等十二项禁止性行为；在制度安排上，允许网贷机构引入第三方机构进行担保或者与保险公司开展相关业务合作。

**银行存管是关键**

资金安全方面，银监会要求网贷机构对客户资金和网贷机构自身资金实行分账管理，并选择符合条件的银行业金融机构作为第三方资金存管机构。

魏伟表示，此前网贷行业里，一半是毫无资金托管，另一半将资金放在第三方存管机构，在文件出台以前，鲜少有P2P机构将资金放在银行托管，一方面银行对网贷平台的资质、业务、风险有顾虑，另一方面第三方存管系统开发投入大、时间长，限制了做此业务银行的积极性。

“这也体现出银监会在降低监管成本，银行是银监会的直属机构，数据等方面获取较为容易。”他说。

银监会称，下一步将制定网贷客户资金第三方存管具体办法，明确银行业金融机构对网络借贷资金监督管理职责以及存管银行的条件等，更好的满足当前网贷行业资金存管的市场需求。

此外，征求意见稿并指出，网络借贷金额应当以小额为主。网络借贷信息中介机构根据各自风控水平控制同一借款人在本机构的单笔借款上限和借款余额上限，但并未定义具体限额。

魏伟对此表示认同，他认为未来银监会还会单个项目投放金额等制定规则，“一些约束还是有必要的”。

信息披露方面，网贷机构需向出借人披露借款人基本信息、融资项目基本信息以及风险评估和可能产生的风险结果等，并要求网贷机构对自身撮合的所有项目的相关情况，包括交易金额、撮合的借贷余额、最大单户借款余额占比等在其官网上进行充分披露。

对于网络小额贷款，银监会认为，其经营主体仍然是小额贷款公司，其利用自有资金而非出借人资金，通过互联网发放小额贷款，借款人主要是互联网企业的电商等，银监会下一步将对网络小额贷款进行专门研究，办法另行规定。