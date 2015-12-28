CNH动态：午后B股悬崖式跳水引离岸人民币走贬，短期拆借利率持续飙高

路透香港12月28日 - 周一B股断崖式大跌引发连锁反应，带动A股及在岸、离岸人民币兑美元均走低，离岸即期 午后及尾盘加速跌0.32%至盘中低点6.5585，较昨日收盘跌214点，后略有反弹，两地价差略有增扩至逾700个点子。离岸短期拆借利率持续飙高。

上证B指 收报407.926点，跌7.87%，中国股市沪综指周一收挫2.6%，创一个月最大单日跌幅。市场传因更改个人结售汇管理系统，引发连串反应。

“在岸和离岸即期午后都开始迅速下挫，股市的连环影响加上在岸中资大行停止抛售美元卖盘，离岸即期快速下挫。”一位中资行交易员称。

国家外管局10月22日发布通知称，拟于2016年1月1日停止使用个人结售汇管理信息系统，正式上线个人外汇业务监测系统。这将强化个人换汇的监管，引起B股市场一些投资者的恐慌。

九州证券全球首席经济学家邓海清博士认为，午盘上证B指暴跌对市场情绪造成显着影响，他认为，注册制审议通过，加上战略新兴板、1月8日“大股东限制减持”规定失效等消息，市场担忧卖盘压力增加。人民币汇率突然大跌，市场不确定性增强。

本地时间18:30，离岸人民币即期报6.5543，跌0.27%，18：04创盘中低点6.5585，两地点差至663个点子，较上个交易日有所扩大。

临近年底，离岸人民币资金依旧紧张，银行间CNH拆借利率持续飙高，汤森路透综合报价隔夜及两周的报价均在7.2%上方，其中 报9.684/10.184,为历史高位，盘中一度在10.65%。

自上周周中，为应对离岸人民币资金紧张情况,香港各家银行陆续提高了人民币定期存款利率,如中银香港公告称,最新人民币2万元或以上的3个月或6个月定期存款，可享年利率高达3.90%。

在岸人民币兑美元即期 周一收盘随中间价大跌百余点刷新四年半低点。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.7800/6.7900，跌0.19%。

离岸人民币一年的隐含波动率 连续上行报6.850/7.650，亦连续两日走跌。

全球汇市上，美元兑日圆周一小幅脱离两个月低点，而油价跌势重启，拖累澳元和加元等相关货币下跌约0.33个百分点。(完)