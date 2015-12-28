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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 18:26 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下滑，因出口需求疲软以及天气忧虑拖累

“市场可能也出现了一些获利了结。”

今日成交量为22,714口。

船货验证机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance的棕榈油出口数据显示，马来西亚12月1-25日棕榈油出口较上月同期下降15%-16%。

东南亚地区年底时的季风季也令人担心产量下降，因大量降雨和洪水将使采摘棕榈变得困难，并导致供应链中断。

在其他植物油市场，美国1月豆油合约 和大连5月豆油合约 均下跌0.4%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/汪红英; 审校 白云/李春喜)

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