中国反垄断：国家发改委对八家国际海运企业开出4.07亿元反垄断罚单

路透北京12月28日 - 中国国家发改委周一表示，对日本邮船株式会社 和川崎汽船株式会社 等八家国际海运企业达成并实施价格垄断协议的行文依法做出处罚，合计罚款4.07亿元人民币。

这八家滚装货物（包括汽车、卡车以及工程机械等）国际海运企业分别是：日本邮船株式会社、川崎汽船株式会社、株式会社商船三井 、威克滚装船务、华轮威尔森物流、智利南美轮船、日本东车轮船、智利航运滚装船务。

发改委称，调查证据显示这八家企业在在往返于中国与其他国家和地区的滚装货物海运服务市场上，针对进出口中国的海运业务招标、询价等事项，通过电话、会议、聚餐、电子邮件、专程拜访等方式频繁进行双边或多边沟通，多次达成报高价或不报价的协议并予以实施，协助具有竞争关系的海运企业获得了海运订单。

“相关海运企业价格垄断行为持续时间长，从2008年中国《反垄断法》施行算起，存续时长不少于四年，”发改委称，“...分别处以2014年度与中国市场相关的滚装货物国际海运服务销售额之4%至9%不等的罚款，合计罚款4.07亿元。”

其中，威克滚装船务和华轮威尔森物流因达成并实施垄断协议的持续时间长、涉及品牌多、涉案事件多，分别被处以9%和8%的罚款，分别计2.84亿元和4,506.13万元。

对株式会社商船三井处以7%的罚款，计3,812.11万元；川崎汽船被处以4%的罚款，计2,398.09万元。（完）

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