中国反垄断：国家发改委对八家国际海运企业开出4.07亿元反垄断罚单

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透北京12月28日 - 中国国家发改委周一表示，对日本邮船株式会社 和川崎汽船株式会社 等八家国际海运企业达成并实施价格垄断协议的行文依法做出处罚，合计罚款4.07亿元人民币。
这八家滚装货物（包括汽车、卡车以及工程机械等）国际海运企业分别是：日本邮船株式会社、川崎汽船株式会社、株式会社商船三井 、威克滚装船务、华轮威尔森物流、智利南美轮船、日本东车轮船、智利航运滚装船务。
发改委称，调查证据显示这八家企业在在往返于中国与其他国家和地区的滚装货物海运服务市场上，针对进出口中国的海运业务招标、询价等事项，通过电话、会议、聚餐、电子邮件、专程拜访等方式频繁进行双边或多边沟通，多次达成报高价或不报价的协议并予以实施，协助具有竞争关系的海运企业获得了海运订单。
“相关海运企业价格垄断行为持续时间长，从2008年中国《反垄断法》施行算起，存续时长不少于四年，”发改委称，“...分别处以2014年度与中国市场相关的滚装货物国际海运服务销售额之4%至9%不等的罚款，合计罚款4.07亿元。”
其中，威克滚装船务和华轮威尔森物流因达成并实施垄断协议的持续时间长、涉及品牌多、涉案事件多，分别被处以9%和8%的罚款，分别计2.84亿元和4,506.13万元。
对株式会社商船三井处以7%的罚款，计3,812.11万元；川崎汽船被处以4%的罚款，计2,398.09万元。（完）
欲览详情，请点击中国国家发改委网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *