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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 19:38 BJT

东南亚股市：在交投淡静中多数收高，印尼股市创近四周高位

路透曼谷12月28日 - 多数东南亚股市周一收高，受外资买盘带动，印尼股市收于近四周高位，马来西亚触及三周高点，但在本周交易日减少的情况下，多数投资者持观望态度。

印尼股市 收高0.8%，收于12月1日以来最高收位4,557.36点，Bank Rakyat Indonesia 以劲升2.7%领涨。

马来西亚股市 升0.4%，收于12月7日以来最高收位1,670.73点，Sapurakencana Petroleum 交投最为热络。

交易所数据显示，外资在印尼和马来西亚股市分别买超4,290亿卢比(3,145万美元)和1.18亿泰铢(2,747万美元)。

泰国股市 在区间交投后收涨0.2%，受泰国国内共同基金买盘带动。越南股市 连续第三日上涨，今日收高0.4%。

菲律宾股市 今日收低0.3%；截至上周五连涨三日，至逾三周收盘高位。

菲律宾股市成交量降至30日均值的62%，新加坡股市成交量降至47%，在本周稍后新年假期前，多数其他东南亚股市交投清淡。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 331.78 0.83 +0.25 -19.23 410.77

新加坡 2875.32 -2.30 -0.08 -14.56 3365.15

马来西亚 1670.73 7.22 +0.43 -5.14 1761.25

泰国 1285.87 2.94 +0.23 -14.14 1497.67

印尼 4557.36 34.70 +0.77 -12.81 5226.95

菲律宾 6983.61 -18.81 -0.27 -3.42 7230.57

越南 569.90 2.23 +0.39 +4.45 545.63

(完)

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