东南亚股市：在交投淡静中多数收高，印尼股市创近四周高位

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透曼谷12月28日 - 多数东南亚股市周一收高，受外资买盘带动，印尼股市收于近四周高位，马来西亚触及三周高点，但在本周交易日减少的情况下，多数投资者持观望态度。
印尼股市 收高0.8%，收于12月1日以来最高收位4,557.36点，Bank Rakyat Indonesia 以劲升2.7%领涨。
马来西亚股市 升0.4%，收于12月7日以来最高收位1,670.73点，Sapurakencana Petroleum 交投最为热络。
交易所数据显示，外资在印尼和马来西亚股市分别买超4,290亿卢比(3,145万美元)和1.18亿泰铢(2,747万美元)。
泰国股市 在区间交投后收涨0.2%，受泰国国内共同基金买盘带动。越南股市 连续第三日上涨，今日收高0.4%。
菲律宾股市 今日收低0.3%；截至上周五连涨三日，至逾三周收盘高位。
菲律宾股市成交量降至30日均值的62%，新加坡股市成交量降至47%，在本周稍后新年假期前，多数其他东南亚股市交投清淡。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 331.78 0.83 +0.25 -19.23 410.77
新加坡 2875.32 -2.30 -0.08 -14.56 3365.15
马来西亚 1670.73 7.22 +0.43 -5.14 1761.25
泰国 1285.87 2.94 +0.23 -14.14 1497.67
印尼 4557.36 34.70 +0.77 -12.81 5226.95
菲律宾 6983.61 -18.81 -0.27 -3.42 7230.57
越南 569.90 2.23 +0.39 +4.45 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 于春红; 审校 王洋)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *