国际油市：亚洲石脑油裂解价差稍稍下跌，但需求依旧坚挺

路透新加坡12月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周一稍稍跌至两日低点每吨140.95美元，但需求依旧坚挺，因大多数亚洲石化设备在高速生产。

交易员表示，韩国的LG Chem和日本的出光兴产入市求购2月上半月石脑油，但结果尚不清楚。

“我认为，汽油也助推了石脑油裂解价差的走坚，”一位北亚交易员说。

石脑油可以被重整成汽油，或用作混合汽车燃料的成分。

其它交易员表示，在对石化原料需求强劲的情况下，布兰特原油价格大跌，也提振了裂解价差。

印度的Essar Oil出售第三艘1月船期的石脑油现货船货，将其1月的总出售量提升到105,000吨。

在于12月29日结束的标售中，33,000-35,000吨船货计划在1月27-31日从Vadinar起运。

交易员表示，尽管其1月出口量与12月数量相仿，但要比1-11月平均每月两艘的数量要高。

新加坡现货市场上，没有交易达成。

自12月15日以来，一直未有石脑油现货交易，而今天也是自12月22日以来首次未见汽油现货交易。(完)

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