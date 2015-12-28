国际油市：亚洲石脑油裂解价差稍稍下跌，但需求依旧坚挺

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透新加坡12月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周一稍稍跌至两日低点每吨140.95美元，但需求依旧坚挺，因大多数亚洲石化设备在高速生产。
交易员表示，韩国的LG Chem和日本的出光兴产入市求购2月上半月石脑油，但结果尚不清楚。
“我认为，汽油也助推了石脑油裂解价差的走坚，”一位北亚交易员说。
石脑油可以被重整成汽油，或用作混合汽车燃料的成分。
其它交易员表示，在对石化原料需求强劲的情况下，布兰特原油价格大跌，也提振了裂解价差。
印度的Essar Oil出售第三艘1月船期的石脑油现货船货，将其1月的总出售量提升到105,000吨。
在于12月29日结束的标售中，33,000-35,000吨船货计划在1月27-31日从Vadinar起运。
交易员表示，尽管其1月出口量与12月数量相仿，但要比1-11月平均每月两艘的数量要高。
新加坡现货市场上，没有交易达成。
自12月15日以来，一直未有石脑油现货交易，而今天也是自12月22日以来首次未见汽油现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 于春红)
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(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *