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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 19:41 BJT

标题新闻：保时捷将在俄罗斯召回2,893辆Macan汽车，因燃料喷射管可能漏油--俄监管机构

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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