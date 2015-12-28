国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，兴隆持续买入

路透新加坡12月28日 - 亚洲柴油裂解价差周一跌至每桶10.19美元，这是12月18日以来的最低，交易商指因供应较高及日本今冬较以往温暖，不利卖家。

官方预测机构周五称，从1-3月，日本气温将主要为均值至更温暖水准。

尽管美国中质馏分油库存减少，但欧洲供应料较为充足。

1月或将建立大量库存，因美国墨西哥湾预计将有至少120万吨柴油运往欧洲，另外还将有同样数量的柴油从中东和亚洲运往欧洲。

“对中质馏分油的整体需求并不十分旺盛，尽管10ppm柴油略有支撑，就航煤来说，需求较为迟滞，”新加坡一交易商称。

“新加坡油罐里装满了中质馏分油，可能多数是航煤。”

新加坡现货市场上，兴隆返回市场，在12月22至24日短暂的中断后，该公司主导了柴油交易。

兴隆是今日五艘含硫500ppm柴油船货的唯一买家，数量总计75万桶。

兴隆买入两船各15万桶船货，船期均为1月12-16日，一艘从维多买入，价格为每桶贴水0.10美元；另一艘船货从联合石化买入，价格为每桶贴水0.20美元。

兴隆还从联合石化买入15万桶含硫500ppm柴油，船期为1月17-21日，价格为每桶升水0.10美元。

该公司并从维多和道达尔分别买入一船各15万桶船货，船期为1月23-27日，价格为每桶升水0.10美元。

就航煤来说，BP卖给维多10万桶航煤，船期为1月13-17日，每桶为43.91美元。(完)

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