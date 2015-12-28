国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，兴隆持续买入

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透新加坡12月28日 - 亚洲柴油裂解价差周一跌至每桶10.19美元，这是12月18日以来的最低，交易商指因供应较高及日本今冬较以往温暖，不利卖家。
官方预测机构周五称，从1-3月，日本气温将主要为均值至更温暖水准。
尽管美国中质馏分油库存减少，但欧洲供应料较为充足。
1月或将建立大量库存，因美国墨西哥湾预计将有至少120万吨柴油运往欧洲，另外还将有同样数量的柴油从中东和亚洲运往欧洲。
“对中质馏分油的整体需求并不十分旺盛，尽管10ppm柴油略有支撑，就航煤来说，需求较为迟滞，”新加坡一交易商称。
“新加坡油罐里装满了中质馏分油，可能多数是航煤。”
新加坡现货市场上，兴隆返回市场，在12月22至24日短暂的中断后，该公司主导了柴油交易。
兴隆是今日五艘含硫500ppm柴油船货的唯一买家，数量总计75万桶。
兴隆买入两船各15万桶船货，船期均为1月12-16日，一艘从维多买入，价格为每桶贴水0.10美元；另一艘船货从联合石化买入，价格为每桶贴水0.20美元。
兴隆还从联合石化买入15万桶含硫500ppm柴油，船期为1月17-21日，价格为每桶升水0.10美元。
该公司并从维多和道达尔分别买入一船各15万桶船货，船期为1月23-27日，价格为每桶升水0.10美元。
就航煤来说，BP卖给维多10万桶航煤，船期为1月13-17日，每桶为43.91美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *