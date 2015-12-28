国际油市：亚洲燃料油现货价格小跌，市场交投迟滞

路透新加坡12月28日 - 亚洲燃料油现货价格周一小跌，而燃料油价差和近月跨月价差则在迟滞的假日交投中缩窄。裂解价差则相对持稳于上周四的收盘水准。

没有现货交易且市场活动稀少，交易员重申存在信息不足以反映真实市况的风险。

日本周一的官方数据显示，该国11月总油品销售量创下46年低位，因人口下降和天气较暖减弱油品需求，这表明需求前景不佳。

官方数据显示，用于船舶和发电站的B、C级燃料油销售领跌，降30.8%至56年低点每日200,000桶，因需求下降背景下，公用事业公司抑制对燃烧油料的使用。

韩国的WP对两艘45,000吨的船货进行招标，船期分别是1月17-19日和1月23-25日。而EWP从摩科瑞买入50,000吨船期为1月6-10日的船货。

交易员称艾克森美孚在沙特向嘉能可旗下的ST Shipping出售一艘80,000吨的高硫燃料油，船期为1月10-14日。沙特阿美也向International Oil Overseas Inc出售一艘500万桶的减压瓦斯油(vacuum gas oil)，船期为1月4-6日。(完)

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