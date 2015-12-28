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市场报道 | 2015年 12月 28日 星期一 21:13 BJT

企业并购：KKR旗下机构就收购意大利电讯集团Sirti进行排他性谈判

路透米兰12月28日 - 美国私募股权基金KKR 旗下投资机构Pillarstone Italy周一表示，目前已进入收购意大利电讯集团Sirti的排他性谈判。

Pillarstone Italy在声明中称，收购Sirti的目的旨在将其重组并使其业务好转，但没有透露该交易的财务细节。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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