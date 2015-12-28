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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 22:44 BJT

美国热股：阿里巴巴向饿了么投资12.5亿美元，股价下跌1.44%

路透12月28日 - 财新网周五引述知情人士称，中国电商巨擘--阿里巴巴 和网上订餐平台饿了么已于上周四(17日)签署投资框架性协议，向后者投资12.5亿美元。获投资后，饿了么估值超过45亿美元，继立运作。以此计算，本轮投资后阿里占股饿了么27.7%，成为第一大股东。

阿里巴巴周一盘初下跌1.44%，报82.5美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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