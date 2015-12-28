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市场报道 | 2015年 12月 28日 星期一 22:45 BJT

美国热股：普利司通将对PEP BOYS-MANNY MOE & JACK报价提高至9.47亿美元

路透12月28日 - 日本轮胎厂商普利司通将对美国汽车零件厂商PEP BOYS-MANNY MOE & JACK 的收购报价提升至9.47亿美元，但仍低于美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)提高后的报价。

PEP BOYS-MANNY MOE & JACK周一盘初下跌0.63%，报17.4美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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