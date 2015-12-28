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市场报道 | 2015年 12月 28日 星期一 22:46 BJT

美国热股：法拉利正召回一些2016款California T型轿车，因存漏油隐患

路透12月28日 - 美国交通部周五称，法拉利 旗下法拉利北美公司(Ferrari North America Inc)正在召回一些2016款California T型轿车，因发动机存在漏油风险。

法拉利股价周一盘初小涨0.28%，报46.88美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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