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亚洲 | 2015年 12月 29日 星期二 01:43 BJT

标题新闻：沙特阿美董事长称较之其他国家，沙特可在更长时间应对目前低油价直至油市恢复平衡

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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