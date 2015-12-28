欧洲股市：在交投清淡中下跌，能源股跌幅居前

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* Euro STOXX 50指数下跌0.9%
* 能源股跌幅居前
* 英国假期，股市交投疏落
路透伦敦12月28日 - 欧洲股市周一在圣诞节假期后首个交易日下跌，油价大跌，向Repsol 和道达尔(Total) 等能源股施压。
Euro STOXX油汽类股指数 下挫1.6%，因油价跌至每桶37美元以下，离11年低位不远，供应过剩使油价自2014年中迄今已下跌超过一半。
Repsol、道达尔、原油服务公司Technip 及海上探勘服务公司Seadrill 跌幅介乎1.7-5.3%。
“今日股市下跌，再次因为油价下跌，拖累油气股走低，此前中国在周末公布的数据疲弱，”Mirabaud Securities资深股票销售部门高管John Plassard说。
中国国家统计局周日公布，11月规模以上工业企业利润6,720.8亿元人民币，同比下降1.4%，降幅比10月收窄3.2个百分点，但仍连续六个月下滑。
AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam说，周日中国经济数据疲弱，打压市场人气。“市场可能倾向下行，大部份押注可能是在这个方向。”
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收跌0.9%。德股DAX指数 跌0.69%，报10,653.91点，法股CAC指数 下跌0.97%，报4,617.95点。
不过，DAX指数和CAC指数收盘时的成交量仅为其90日日均值约36%，英国今日因公众假期休市。(完)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
路透米兰1月12日 - 欧洲股市周四下跌，受累于菲亚特克莱斯勒汽车 股价暴跌，在美国指控其柴油车排放超标后，该股市值蒸发了六分之一，因市场担心该公司将遭受重罚。