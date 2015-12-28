欧洲股市：在交投清淡中下跌，能源股跌幅居前

* Euro STOXX 50指数下跌0.9%

* 能源股跌幅居前

* 英国假期，股市交投疏落

路透伦敦12月28日 - 欧洲股市周一在圣诞节假期后首个交易日下跌，油价大跌，向Repsol 和道达尔(Total) 等能源股施压。

Euro STOXX油汽类股指数 下挫1.6%，因油价跌至每桶37美元以下，离11年低位不远，供应过剩使油价自2014年中迄今已下跌超过一半。

Repsol、道达尔、原油服务公司Technip 及海上探勘服务公司Seadrill 跌幅介乎1.7-5.3%。

“今日股市下跌，再次因为油价下跌，拖累油气股走低，此前中国在周末公布的数据疲弱，”Mirabaud Securities资深股票销售部门高管John Plassard说。

中国国家统计局周日公布，11月规模以上工业企业利润6,720.8亿元人民币，同比下降1.4%，降幅比10月收窄3.2个百分点，但仍连续六个月下滑。

AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam说，周日中国经济数据疲弱，打压市场人气。“市场可能倾向下行，大部份押注可能是在这个方向。”

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收跌0.9%。德股DAX指数 跌0.69%，报10,653.91点，法股CAC指数 下跌0.97%，报4,617.95点。