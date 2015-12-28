标题新闻：摩根大通将从1月起上调部份大客户存款利率，为率先加息的银行之一－CNBC援引道琼斯

中国汇市：人民币早盘小升中国数据影响有限，市场静待特朗普宣誓就职
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
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路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
2016年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较11月份回落0.2个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。2016年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.0%。
2016年，全国固定资产投资（不含农户）596501亿元，比上年名义增长8.1%(扣除价格因素实际增长8.8%)，增速比1-11月份回落0.2个百分点。从环比速度看，12月份固定资产投资（不含农户）增长0.53%。