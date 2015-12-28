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金融服务 | 2015年 12月 29日 星期二 03:29 BJT

标题新闻：摩根大通将从1月起上调部份大客户存款利率，为率先加息的银行之一－CNBC援引道琼斯

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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