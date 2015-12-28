标题新闻：摩根大通将从1月起上调部份大客户存款利率，为率先加息的银行之一－CNBC援引道琼斯

新闻稿：中国2016年规模以上工业增加值同比增6%，12月亦为6%--国家统计局

2016年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较11月份回落0.2个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。2016年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.0%。