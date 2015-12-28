《全球汇市》美元在交投清淡中下跌，加元跟随油价走低

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
* 美元下跌，因获利了结
* 美元指数迫近12月16日来最低水准
* 美元兑日圆降至两个月低点附近
路透纽约12月28日 - 美元兑一篮子主要货币周一留守在逾一周最低水准附近，因一些持有美元多头的交投商在年底前获利了结，而加元跟随油价走低。
市场交投淡静，澳洲和伦敦市场因当地假期休市，欧洲主要交易室关门，或只有少数人员值班。
看涨美元是市场今年的主要题材，市场认为预料中的美国联邦储备理事会(美联储/FED)加息和外国央行放宽货币政策将提振美元的吸引力。
富国证券汇市策略师Eric Viloria说，鉴于美联储下次加息时机没有任何新的线索，美元将继续窄幅交投。
“在美联储发出更为强硬或更为鹰派的信号前，美元表现可能较为温和，”他说。
美元指数 最新下跌0.07%，报97.917，在早盘触及12月16日来最低97.811。
欧元兑美元 最新小升0.05%，报1.09750美元，略低于逾一周高位1.10000美元。
尽管美元兑日圆小跌，但从上周五触及的近两个月低位120.050日圆小幅反弹。在上周五圣诞节当日，日本市场开市，而美国和伦敦市场休市。
较之日圆，交易商今年较青睐美元。美元兑日圆本年迄今上涨约0.6%，日本央行是放宽货币政策的主要央行之一。
美元兑日圆 最新跌0.09%，报120.345日圆。
加元兑美元下跌，因油价下挫。加元对油价的走势反应敏感，因加拿大是主要原油出口国之一。美元兑加元 最新上涨0.54%，报1.3895加元。
“油价今日走势可能对加元走低有一些影响，”Viloria说。
鉴于今日市场交投清淡，外汇市场整体走势温和。
“伦敦市场今日休市，使年底前交投清淡的市况加剧，”法国巴黎银行驻纽约的汇市策略师Vassili Serebriakov说。(完)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *