全球汇市：最近一周美元净多仓为四周来首升--CFTC/路透

路透12月28日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据，最近一周汇市投机客提高美元多仓，使得净多仓四周来首次上升。
12月22日止当周，美元净多仓升至328.4亿美元。前一周的美元净多仓为303.9亿美元，为11月初以来最低水准。
11月17日至12月8日期间的每周数据显示美元净多仓超过400亿美元，相比之下，最近一周的规模仍相对偏低。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)在12月16日加息25个基点，为九年来首次加息。美联储加息料推动投资流入美国，从而提振美元。
截至12月22日，美元指数今年已累计上涨8.8%。
在其他合约方面，投机客增持欧元空仓，最近一周的净空仓为161,047口，前一周为159,961口，约为四周最低。
欧元净空仓一直在稳步下滑，特别是在欧洲央行两周前宣布的刺激规模小于市场预期之后。
截至12月22日，欧元兑美元今年以来下跌9.4%。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
最近一周 前一周
多头仓位 37,677 37,301
空头仓位 68,044 63,881
净仓位 -30,367 -26,580
欧元(125,000欧元为1口)
最近一周 前一周
多头仓位 70,509 71,295
空头仓位 231,556 231,256
净仓位 -161,047 -159,961
英镑(62,500英镑为1口)
最近一周 前一周
多头仓位 42,075 39,121
空头仓位 68,736 56,041
净仓位 -26,661 -16,920
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
最近一周 前一周
多头仓位 27,646 29,710
空头仓位 24,894 27,759
净仓位 2,752 1,951
加元(100,000加元为1口)
最近一周 前一周
多头仓位 43,455 44,262
空头仓位 99,482 95,271
净仓位 -56,027 -51,009
澳元(100,000澳元为1口)
最近一周 前一周
多头仓位 49,122 61,956
空头仓位 69,976 72,408
净仓位 -20,854 -10,452
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
最近一周 前一周
多头仓位 14,946 16,346
空头仓位 15,167 15,227
净仓位 -221 1,119
(完)
(编译 李爽 审校 郑茵)