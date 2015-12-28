修正-更新版 1-《全球汇市》美元在交投清淡中下跌，加元跟随油价走低

(修正电头日期)
* 美元下跌，因获利了结
* 美元指数迫近12月16日来最低水准
* 美元兑日圆降至两个月低点附近
路透纽约12月28日 - 美元兑一篮子主要货币周一留守在逾一周最低水准附近，因一些持有美元多头的交投商在年底前获利了结，而加元跟随油价走低。
市场交投淡静，澳洲和伦敦市场因当地假期休市，欧洲主要交易室关门，或只有少数人员值班。
看涨美元是市场今年的主要题材，市场认为预料中的美国联邦储备理事会(美联储/FED)加息和外国央行放宽货币政策将提振美元的吸引力。
富国证券汇市策略师Eric Viloria说，鉴于美联储下次加息时机没有任何新的线索，美元将继续窄幅交投。
“在美联储发出更为强硬或更为鹰派的信号前，美元表现可能较为温和，”他说。
美元指数 最新下跌0.07%，报97.917，在早盘触及12月16日来最低97.811。
欧元兑美元 最新小升0.05%，报1.09750美元，略低于逾一周高位1.10000美元。
尽管美元兑日圆小跌，但从上周五触及的近两个月低位120.050日圆小幅反弹。在上周五圣诞节当日，日本市场开市，而美国和伦敦市场休市。
较之日圆，交易商今年较青睐美元。美元兑日圆本年迄今上涨约0.6%，日本央行是放宽货币政策的主要央行之一。
美元兑日圆 最新跌0.09%，报120.345日圆。
加元兑美元下跌，因油价下挫。加元对油价的走势反应敏感，因加拿大是主要原油出口国之一。美元兑加元 最新上涨0.54%，报1.3895加元。
“油价今日走势可能对加元走低有一些影响，”Viloria说。
鉴于今日市场交投清淡，外汇市场整体走势温和。
“伦敦市场今日休市，使年底前交投清淡的市况加剧，”法国巴黎银行驻纽约的汇市策略师Vassili Serebriakov说。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0965 1.0973 -0.07 -9.36 1.2097
美元/日圆 120.38 120.40 -0.02 +0.58 119.68
欧元/日圆 132.01 131.93 +0.06 -8.81 144.77
美元/瑞郎 0.9876 0.9871 +0.05 -0.65 0.9941
英镑/美元 1.4876 1.4932 -0.38 -4.48 1.5573
美元/加元 1.3904 1.3820 +0.61 +19.68 1.1618
澳元/美元 0.7246 0.7241 +0.07 -11.29 0.8168
欧元/瑞郎 1.0840 1.0840 +0.00 -9.86 1.2026
欧元/英镑 0.7368 0.7324 +0.60 -4.99 0.7755
新西兰元/美元 0.6843 0.6827 +0.23 -12.24 0.7797
美元/挪威克朗 8.6992 8.7050 -0.07 +16.42 7.4720
欧元/挪威克朗 9.5422 9.5400 +0.02 +5.56 9.0392
美元/瑞典克朗 8.3710 8.3890 -0.21 +7.38 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.1795 9.1939 -0.16 -3.06 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 利棣儿/龚芳；审校 母红)