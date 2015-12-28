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市场报道 | 2015年 12月 29日 星期二 07:37 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月29日-2016年1月5日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

12月28日当周

12月29日(二)

1330 美国商品贸易收支(亿美元) 11月初值 -- 逆差584.1

1400 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 10月 +0.5% +0.6%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.2% +0.2%

房价指数(较上年同期) +5.4% +5.5%

1500 美国消费者信心指数 12月 93.8 90.4

12月30日(三)

1500 美国成屋待完成销售指数 11月 -- 107.7

成屋待完成销售(较前月) +0.5% +0.2%

12月31日(四)

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月26日当周 27.0 26.7

四周均值(万人) -- 27.25

续请失业金人数(万人) 12月19日当周 220.1 219.5

1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 49.8 48.7

1月1日(五)

暂无重要经济数据预定公布

2016年1月4日当周

1月4日(一)

1430 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 12月 -- 48.6

1445 美国Markit制造业PMI 12月终值 -- 51.3

1500 美国建筑支出(较前月) 11月 +0.5% +1.0%

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 12月 49.0 48.6

新订单分项指数 -- 48.9

1月5日(二)

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.5%

(较上年同期) -- -0.4%

1445 美国ISM纽约企业活动指数 12月 -- 710.6

1830 美国汽车销售年率(万辆) 12月 1,810 1,819

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 张明钧; 审校 李爽)

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