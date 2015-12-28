美国与加拿大经济指标预测--12月29日-2016年1月5日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月28日当周
12月29日(二)
1330 美国商品贸易收支(亿美元) 11月初值 -- 逆差584.1
1400 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 10月 +0.5% +0.6%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.2% +0.2%
房价指数(较上年同期) +5.4% +5.5%
1500 美国消费者信心指数 12月 93.8 90.4
12月30日(三)
1500 美国成屋待完成销售指数 11月 -- 107.7
成屋待完成销售(较前月) +0.5% +0.2%
12月31日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月26日当周 27.0 26.7
四周均值(万人) -- 27.25
续请失业金人数(万人) 12月19日当周 220.1 219.5
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 49.8 48.7
1月1日(五)
暂无重要经济数据预定公布
2016年1月4日当周
1月4日(一)
1430 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 12月 -- 48.6
1445 美国Markit制造业PMI 12月终值 -- 51.3
1500 美国建筑支出(较前月) 11月 +0.5% +1.0%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 12月 49.0 48.6
新订单分项指数 -- 48.9
1月5日(二)
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.5%
(较上年同期) -- -0.4%
1445 美国ISM纽约企业活动指数 12月 -- 710.6
1830 美国汽车销售年率(万辆) 12月 1,810 1,819
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 张明钧; 审校 李爽)