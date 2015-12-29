金砖国家：12月28日股汇市收盘纵览

路透12月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月28日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报800.32点，下跌0.49%。

中国股市：沪综指收挫2.6%创一个月最大单日跌幅，受B股跌近8%拖累

中国汇市：人民币收跌逾百点刷新四年半低点，B股恐慌下挫激起购汇情绪

香港股市：收低，受累于内地股市下挫

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报43,764.338点，下跌0.57%。

巴西汇市：雷亚尔走强，在拉美汇市中表现突出，因交易商在年底前调整持仓。雷亚尔兑美元 收报3.8595/00，上日收报3.9401/28。

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南非股市：跟随欧洲和亚洲市场走低，中止连续一周的涨势，因围绕中国经济增长的担忧重现。指标Top-40指数 收报46,243.42点，下跌0.24%；大盘综合指数 收报51,188.72点，下跌0.26%。

南非汇市：兰特兑美元跌近1%，料全年下跌近25%

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印度股市：上涨近1%，录得近四周来最高收位，受助于金融和制药类股买盘恢复，不过在年底假期季以及期权和期货合约周四到期前，市场交投清淡。BSE指数 收报26,034.13点，上涨0.76%；NSE指数 收报7,925.15点，上涨0.82%。

印度汇市：连涨第八个交易日，创2011年6月以来最长连涨期。卢比兑美元 收报66.19/66.2，上日收报66.2050/66.2150。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报756.07点，下跌2.18%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报403.74点，下跌2.42%。