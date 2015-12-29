金砖国家：12月28日股汇市收盘纵览

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
路透12月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月28日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报800.32点，下跌0.49%。
中国股市：沪综指收挫2.6%创一个月最大单日跌幅，受B股跌近8%拖累
中国汇市：人民币收跌逾百点刷新四年半低点，B股恐慌下挫激起购汇情绪
香港股市：收低，受累于内地股市下挫
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报43,764.338点，下跌0.57%。
巴西汇市：雷亚尔走强，在拉美汇市中表现突出，因交易商在年底前调整持仓。雷亚尔兑美元 收报3.8595/00，上日收报3.9401/28。
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南非股市：跟随欧洲和亚洲市场走低，中止连续一周的涨势，因围绕中国经济增长的担忧重现。指标Top-40指数 收报46,243.42点，下跌0.24%；大盘综合指数 收报51,188.72点，下跌0.26%。
南非汇市：兰特兑美元跌近1%，料全年下跌近25%
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印度股市：上涨近1%，录得近四周来最高收位，受助于金融和制药类股买盘恢复，不过在年底假期季以及期权和期货合约周四到期前，市场交投清淡。BSE指数 收报26,034.13点，上涨0.76%；NSE指数 收报7,925.15点，上涨0.82%。
印度汇市：连涨第八个交易日，创2011年6月以来最长连涨期。卢比兑美元 收报66.19/66.2，上日收报66.2050/66.2150。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报756.07点，下跌2.18%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报403.74点，下跌2.42%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报72.225，贬值2.17%；卢布兑欧元 报79.22,贬值2.17%。(完) (编译 王兴亚；审校 王颖)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。