日本个股：东芝将寻求获得更多信用额度支持大规模重组--日经

路透12月28日 - 日本经济新闻报导称，东芝 欲申请在1月底前再获得3,000亿日圆(24.9亿美元)信用额度，用于支持大规模的重组。该公司正因13亿美元的会计丑闻备受困扰。

日经报导援引东芝财务长Masayoshi Hirata的话称，东芝或将接触多家金融机构，包括瑞穗银行和三井住友银行。

东芝夸大了2009年3月止会计年度以来的获利。在针对该公司的调查显示其业务状况糟糕后，东芝已开始业务重组。

日经表示，东芝还在协商出售旗下机械制造商Toshiba Medical Systems，此举可望在2016会计年度中期前，将公司资本基础提高至1万亿(兆)日圆以上。

该公司上周称，今年将录得创记录的净亏损，并将裁员约5%，因为公司把注意力集中在晶片与核能方面。

报导称，东芝的重组行动料将使2016会计年度的固定成本，比预估的2015年度成本减少约3,000亿日圆。