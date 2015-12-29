日本个股：东芝将寻求获得更多信用额度支持大规模重组--日经

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
路透12月28日 - 日本经济新闻报导称，东芝 欲申请在1月底前再获得3,000亿日圆(24.9亿美元)信用额度，用于支持大规模的重组。该公司正因13亿美元的会计丑闻备受困扰。
日经报导援引东芝财务长Masayoshi Hirata的话称，东芝或将接触多家金融机构，包括瑞穗银行和三井住友银行。
东芝夸大了2009年3月止会计年度以来的获利。在针对该公司的调查显示其业务状况糟糕后，东芝已开始业务重组。
日经表示，东芝还在协商出售旗下机械制造商Toshiba Medical Systems，此举可望在2016会计年度中期前，将公司资本基础提高至1万亿(兆)日圆以上。
该公司上周称，今年将录得创记录的净亏损，并将裁员约5%，因为公司把注意力集中在晶片与核能方面。
报导称，东芝的重组行动料将使2016会计年度的固定成本，比预估的2015年度成本减少约3,000亿日圆。
暂时未能联系到东芝就此置评。(完) (编译 徐文焰；审校 王颖)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。