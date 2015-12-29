日韩经济指标预测--12月29日-1月5日****

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月28日当周 12月29日(二) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 1月 -- 正72 2300 韩国工业生产(较上年同期) 11月 +1.7% +1.5% (较前月) -0.5% -1.4% 服务业产出(较前月) -- +0.2% 12月30日(三) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.1% -0.1% (较上年同期) +1.1% +1.0% 12月31日(四) 暂无重要经济数据公布 2016年 1月1日(五) 0000 韩国出口(较上年同期) 12月初值 -10.9% -4.8% 进口(较上年同期) -18.6% -17.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差103 1月4日当周 1月4日(一) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 52.5 0140 韩国日经/Markit制造业PMI 12月 -- 49.1 -- 韩国外汇储备(亿美元) 12月 -- 3,684.6 2300 韩国经常账收支(亿美元) 11月 -- 盈余71.9 1月5日(二) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。