《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月29日

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
路透香港12月29日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美 元=7.75港元 ) 美国股市周一收盘下跌，道琼工业指数 小跌23.90点，或0.14%，收报17,528.27点;受累于油 价急跌和苹果股价下跌，标普500指数再度跌至去年收盘位之下。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 106.110 -2.34 29259 8.224 -0.80 中国铝业 8.340 -1.07 13437 2.585 0.21 中国移动 56.290 -1.47 193901 87.250 -0.40 中国人寿 16.370 -2.39 87035 25.374 0.49 中石油 67.790 -2.82 36413 5.254 -0.31 中石化 61.090 -4.01 55541 4.734 -0.95 汇丰控股 40.030 -0.82 1397780 62.047 0.48 中电信 47.030 -1.73 10357 3.645 -0.96 中国联通 12.200 -1.21 58878 9.455 -0.58 兖州煤业 4.730 -1.46 9514 3.666 -0.93 华能国际 34.650 -2.12 20973 6.713 -0.98 南方航空 38.460 0.34 4845 5.961 -0.31 东方航空 28.600 -0.28 3441 4.433 -0.83 中芯国际 5.100 -1.54 7403 0.791 0.06 （完） (整理 梁慧仪)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。