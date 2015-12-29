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亚洲 | 2015年 12月 29日 星期二 08:14 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月29日

路透香港12月29日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美
元=7.75港元 )
    
    美国股市周一收盘下跌，道琼工业指数 小跌23.90点，或0.14%，收报17,528.27点;受累于油
价急跌和苹果股价下跌，标普500指数再度跌至去年收盘位之下。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       106.110   -2.34      29259             8.224      -0.80
 中国铝业                       8.340   -1.07      13437             2.585       0.21
 中国移动                      56.290   -1.47     193901            87.250      -0.40
 中国人寿                      16.370   -2.39      87035            25.374       0.49
 中石油                        67.790   -2.82      36413             5.254      -0.31
 中石化                        61.090   -4.01      55541             4.734      -0.95
 汇丰控股                      40.030   -0.82    1397780            62.047       0.48
 中电信                        47.030   -1.73      10357             3.645      -0.96
 中国联通                      12.200   -1.21      58878             9.455      -0.58
 兖州煤业                       4.730   -1.46       9514             3.666      -0.93
 华能国际                      34.650   -2.12      20973             6.713      -0.98
 南方航空                      38.460    0.34       4845             5.961      -0.31
 东方航空                      28.600   -0.28       3441             4.433      -0.83
 中芯国际                       5.100   -1.54       7403             0.791       0.06
 （完） 

 (整理 梁慧仪)

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