《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月29日

路透香港12月29日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美 元=7.75港元 ) 美国股市周一收盘下跌，道琼工业指数 小跌23.90点，或0.14%，收报17,528.27点;受累于油 价急跌和苹果股价下跌，标普500指数再度跌至去年收盘位之下。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 106.110 -2.34 29259 8.224 -0.80 中国铝业 8.340 -1.07 13437 2.585 0.21 中国移动 56.290 -1.47 193901 87.250 -0.40 中国人寿 16.370 -2.39 87035 25.374 0.49 中石油 67.790 -2.82 36413 5.254 -0.31 中石化 61.090 -4.01 55541 4.734 -0.95 汇丰控股 40.030 -0.82 1397780 62.047 0.48 中电信 47.030 -1.73 10357 3.645 -0.96 中国联通 12.200 -1.21 58878 9.455 -0.58 兖州煤业 4.730 -1.46 9514 3.666 -0.93 华能国际 34.650 -2.12 20973 6.713 -0.98 南方航空 38.460 0.34 4845 5.961 -0.31 东方航空 28.600 -0.28 3441 4.433 -0.83 中芯国际 5.100 -1.54 7403 0.791 0.06 （完） (整理 梁慧仪)