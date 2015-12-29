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亚洲 | 2015年 12月 29日 星期二 08:24 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月29日-2016年1月5日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间  国家    规模  发行细节
 12/29        美国          发售五年期公债
                            
                            
 12/29        意大利        标售国库券
                            
                            
 12/30        意大利        标售中长期公债
                            
                            
 12/30        美国          发售七年期公债
                            
                            
 1/5          英国          标售票息2%的2025年到期公
                            债
 1/5          日本          标售10年期公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    

 (编译 王兴亚；审校 龚芳)

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