《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月29日

*工商时报：

--新光人寿事隔四年再度推出连动债保单，连结纽币计价七年期结构债，保证固定配息率仅3.5%，若以总投入金额来算，一年投报率约2.6%，比起2010年时4-5%的年化报酬率相差很多。

--远雄大巨蛋风波使银行对BOT(兴建(Build)、营运(Operate)、移转(Transfer)的联贷案拉警报，土银出任管理银行的新庄副都心〞新庄国际创新园区〞BOT联贷案历时半年，日前终于启动，首度举行联贷说明会。银行主管指出，该案利率现约3%，较先前BOT联贷平均行情高出近50基点，主要便是内含〞政治加码〞。

--合库金 旗下合库银行28日董事会决议通过合库银财务投资可在一定条件下委外操盘，其中，合库银目前投资台股部位仅40多亿台币，董事会同意在最多10亿台币的额度内，放行委外操盘，占比约当25%。

*经济日报：

--日月光 收购矽品 股权争战不休，矽品董事会昨日抛出停火协议，先暂缓明年元月举行的股东临时会，但要求日月光收回今日起的二次公开收购案，以在双方合意基础下展开协商。不过，日月光迅速回应，无视矽品的提议，将如期进行相关公开收购程序

--金管会开放陆客参与台湾资本市场即将起跑，规划方向日愈明朗，首部曲锁定投资结构为〞台股投资占比达三成以上的基金〞，为吸引陆客投资的特殊商品，并额外给予5亿美元额度，预定2016年元月底上路，希望能一炮而红。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。