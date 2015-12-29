《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月29日

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
*工商时报：
--新光人寿事隔四年再度推出连动债保单，连结纽币计价七年期结构债，保证固定配息率仅3.5%，若以总投入金额来算，一年投报率约2.6%，比起2010年时4-5%的年化报酬率相差很多。
--远雄大巨蛋风波使银行对BOT(兴建(Build)、营运(Operate)、移转(Transfer)的联贷案拉警报，土银出任管理银行的新庄副都心〞新庄国际创新园区〞BOT联贷案历时半年，日前终于启动，首度举行联贷说明会。银行主管指出，该案利率现约3%，较先前BOT联贷平均行情高出近50基点，主要便是内含〞政治加码〞。
--合库金 旗下合库银行28日董事会决议通过合库银财务投资可在一定条件下委外操盘，其中，合库银目前投资台股部位仅40多亿台币，董事会同意在最多10亿台币的额度内，放行委外操盘，占比约当25%。
*经济日报：
--日月光 收购矽品 股权争战不休，矽品董事会昨日抛出停火协议，先暂缓明年元月举行的股东临时会，但要求日月光收回今日起的二次公开收购案，以在双方合意基础下展开协商。不过，日月光迅速回应，无视矽品的提议，将如期进行相关公开收购程序
--金管会开放陆客参与台湾资本市场即将起跑，规划方向日愈明朗，首部曲锁定投资结构为〞台股投资占比达三成以上的基金〞，为吸引陆客投资的特殊商品，并额外给予5亿美元额度，预定2016年元月底上路，希望能一炮而红。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。