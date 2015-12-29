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亚洲 | 2015年 12月 29日 星期二 08:28 BJT

《香港报摘》--经济日报12月29日

* 要闻版头条：

--二手楼价在年中升至巅峰后，第四季从高位急速回落。10大屋苑全年楼价，除鸭脷洲海怡半岛外，其余九个屋苑全綫下跌，跌幅由1%至17%，鰂鱼涌康怡花园全年跌17%最急。

* 其他：

--证监会月中放行四只内地基金南下销售，其中三只今天在多间本港零售银行＂上架＂，入场费最低仅1,000元人民币，较香港零售基金一般入场费1,000美元，门槛更低。

--汉能薄膜发电 停牌逾七个月，主席李河君首度大规模减持公司股份，上周于场外减持25亿股，套现4.5亿元人民币，持股降至约75%，每股作价仅0.18元人民币，较停牌前作价大折让94%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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