《香港报摘》--信报12月29日

* 要闻版头条：

--香港证监会正式批出四只内地互认基金仅一周，已有三只基金今天抢闸在港开售，包括汇丰晋信的股票型基金，以及广发基金、华夏基金的混合型基金。本港银行争相推出认购优惠，其中工银亚洲推出较低入场费，最低6,500元人民币。

* 其他：

--新世界发展 名誉主席郑裕彤，手上持有的多只股份于上周一（21日）悉数转到家族公司周大福控股旗下。有熟悉财产安排的律师指出，今次变动与家族资产重整有关，将由郑裕彤拥有的周大福代理人，重归家族信托公司旗下，或牵涉日后家产分配安排。

--自本港12月中实施《竞争条例》后，金饰业商会不再公布参考价，金行的金价自由浮动。周生生 昨天起率先取消收取金价计算的2%佣金，打破行内过去50年来的传统，被指变相减价。

--花样年 宣布，已于上周四（24日）收购星晨旅游（Morning Star Group Limited）全部股权，惟未有公布收购作价。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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