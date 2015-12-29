《香港报摘》--信报12月29日

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
* 要闻版头条：
--香港证监会正式批出四只内地互认基金仅一周，已有三只基金今天抢闸在港开售，包括汇丰晋信的股票型基金，以及广发基金、华夏基金的混合型基金。本港银行争相推出认购优惠，其中工银亚洲推出较低入场费，最低6,500元人民币。
* 其他：
--新世界发展 名誉主席郑裕彤，手上持有的多只股份于上周一（21日）悉数转到家族公司周大福控股旗下。有熟悉财产安排的律师指出，今次变动与家族资产重整有关，将由郑裕彤拥有的周大福代理人，重归家族信托公司旗下，或牵涉日后家产分配安排。
--自本港12月中实施《竞争条例》后，金饰业商会不再公布参考价，金行的金价自由浮动。周生生 昨天起率先取消收取金价计算的2%佣金，打破行内过去50年来的传统，被指变相减价。
--花样年 宣布，已于上周四（24日）收购星晨旅游（Morning Star Group Limited）全部股权，惟未有公布收购作价。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。