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亚洲 | 2015年 12月 29日 星期二 08:39 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月29日-2016年1月5日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月29日(二)

暂无重要经济事件。

12月30日(三)

暂无重要经济事件。

12月31日(四)

暂无重要经济事件。

1月1日(五)

暂无重要经济事件。

1月3日(日)

旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)参加美国经济学会/ASSA年会的小组讨论，题为“均衡实质利率--理论、衡量以及在货币政策中的运用”(1600)。

旧金山--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)在美国经济学会/ASSA年会上发表讲话，主题为“中央银行：接下来会发生什么？”(1815)。

旧金山--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在美国经济学会/ASSA年会上发表讲话，题为“美国经济与货币政策发展”(2230)。

1月4日(一)

旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在美国经济学会/ASSA年会上参加有关“央行实施宏观审慎政策”的小组讨论(2230)。

东京--日本财务大臣麻生太郎在议会发表演讲(0400)。

1月5日(二)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)

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