《全球重要经济事件一览表》--12月29日-2016年1月5日

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
(除特别说明外，均为GMT时间)
12月29日(二)
暂无重要经济事件。
12月30日(三)
暂无重要经济事件。
12月31日(四)
暂无重要经济事件。
1月1日(五)
暂无重要经济事件。
1月3日(日)
旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)参加美国经济学会/ASSA年会的小组讨论，题为“均衡实质利率--理论、衡量以及在货币政策中的运用”(1600)。
旧金山--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)在美国经济学会/ASSA年会上发表讲话，主题为“中央银行：接下来会发生什么？”(1815)。
旧金山--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在美国经济学会/ASSA年会上发表讲话，题为“美国经济与货币政策发展”(2230)。
1月4日(一)
旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在美国经济学会/ASSA年会上参加有关“央行实施宏观审慎政策”的小组讨论(2230)。
东京--日本财务大臣麻生太郎在议会发表演讲(0400)。
1月5日(二)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
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美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。