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亚洲 | 2015年 12月 29日 星期二 08:42 BJT

《台湾重要政经日程》--12月29日

=====================今日重要政经消息==============================
   12/29(一) 
   --14:00 台湾经济发展论坛—与未来领导人对谈。
   --16:00 国发会例行会议。
   --16:30 金管会例行记者会。  -------------------------------------------------
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    2016年                
    1/1(五)
    --元旦金融市场休市一日。
    
   *1/4(一)
    --09:50 日经台湾12月PMI。
    
    1/5(二)
   *--12:00 证交所新年记者会。
    --16:20 央行公布12月底外汇存底，上月底为4,246.11亿美元。
    
    1/6(三)    
    --08:30 主计总处公布12月CPI，上月年增0.53%。
    
    1/8(五)
    --16:00 财政部公布12月出口金额年变动率，上月年减16.9%。  
    
    1/16(六)
    --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。   
    
    1/20(三)
    --16:00 经济部公布12月外销订单，上月年减6.3%。 
    
    1/22(五)
    --08:30 主计总处公布12月季调失业率，上月3.84%。 
    --16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月年减-4.94%。
    
    1/25(一)
    --16:20 央行公布12月M2年增率，上月是年增6.39%。
      
    1/30(六)
    --弹性放假，金融市场开市一日。
    
    2/8(一)-2/12(五)
    --农历春节假期，金融市场休市。    
    
    2/23(二)
    --16:20  台湾央行公布第四季经常帐，上季初值为顺差196.7亿美元。
    
    2/29(一)
    --二二八纪念日，金融市场休市一日。
    
    4/4(一)-4/5(二)
    --儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。
    
    6/4(六)
    --弹性放假补上班日，金融市场开市。
    
    6/9(四)-6/10(五)
    --端午节及弹性放假，金融市场休市。
    
    9/10(六)
    --弹性放假补上班日，金融市场开市。  
 
     9/15(四)-9/16(五)
    --端午节及弹性放假，金融市场休市。
    
     10/10(一)
    --国庆公众假期，金融市场休市。    
               
    注：*代表新增。(完)   

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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