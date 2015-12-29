《台湾重要政经日程》--12月29日

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
=====================今日重要政经消息============================== 12/29(一) --14:00 台湾经济发展论坛—与未来领导人对谈。 --16:00 国发会例行会议。 --16:30 金管会例行记者会。 ------------------------------------------------- -------------------- 2016年 1/1(五) --元旦金融市场休市一日。 *1/4(一) --09:50 日经台湾12月PMI。 1/5(二) *--12:00 证交所新年记者会。 --16:20 央行公布12月底外汇存底，上月底为4,246.11亿美元。 1/6(三) --08:30 主计总处公布12月CPI，上月年增0.53%。 1/8(五) --16:00 财政部公布12月出口金额年变动率，上月年减16.9%。 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 1/20(三) --16:00 经济部公布12月外销订单，上月年减6.3%。 1/22(五) --08:30 主计总处公布12月季调失业率，上月3.84%。 --16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月年减-4.94%。 1/25(一) --16:20 央行公布12月M2年增率，上月是年增6.39%。 1/30(六) --弹性放假，金融市场开市一日。 2/8(一)-2/12(五) --农历春节假期，金融市场休市。 2/23(二) --16:20 台湾央行公布第四季经常帐，上季初值为顺差196.7亿美元。 2/29(一) --二二八纪念日，金融市场休市一日。 4/4(一)-4/5(二) --儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。 6/4(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 6/9(四)-6/10(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 9/10(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 9/15(四)-9/16(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 10/10(一) --国庆公众假期，金融市场休市。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。