《中国报摘》--其他报纸重要消息12月29日

**上海证券报**

--永诚保险股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，成为国内首家登陆新三板的保险公司。

**证券时报**

--上海股权托管交易中心设立的科技创新企业股份转让系统（科创板）正式开盘，首批27家企业成功挂牌，其中科技型企业21家，创新型企业6家，平均股本1,944万元人民币，2014年平均营业收入2,272万元，70%的企业实现盈利。科创板引入注册制，并对科创企业进行明确划分，重点面向尚未进入成熟期但成长潜力较大、具有较强科技创新属性的中小微企业。

**21世纪经济报道**

--日前召开的全国工信部会议指出，下一步，在化解产能过剩方面，将通过严格环保、能耗、技术等标准，利用工业企业结构调整专项奖补资金，加大特困行业过剩产能化解力度。记者获悉，上述工业企业结构调整专项奖补资金规模首期可能有300亿元，主要用于退出过剩行业员工社保安置。(完)