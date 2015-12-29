《中国报摘》--其他报纸重要消息12月29日

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
**上海证券报**
--永诚保险股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，成为国内首家登陆新三板的保险公司。
**证券时报**
--上海股权托管交易中心设立的科技创新企业股份转让系统（科创板）正式开盘，首批27家企业成功挂牌，其中科技型企业21家，创新型企业6家，平均股本1,944万元人民币，2014年平均营业收入2,272万元，70%的企业实现盈利。科创板引入注册制，并对科创企业进行明确划分，重点面向尚未进入成熟期但成长潜力较大、具有较强科技创新属性的中小微企业。
**21世纪经济报道**
--日前召开的全国工信部会议指出，下一步，在化解产能过剩方面，将通过严格环保、能耗、技术等标准，利用工业企业结构调整专项奖补资金，加大特困行业过剩产能化解力度。记者获悉，上述工业企业结构调整专项奖补资金规模首期可能有300亿元，主要用于退出过剩行业员工社保安置。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。