韩国个股：三星电子开始销售用于健康可穿戴产品的新款处理器

路透首尔12月29日 - 科技业巨头三星电子 周二表示，已开始销售一款用于健康类可穿戴产品的新型处理器，要从这个迅速成长的市场分得一杯羹。

三星在公告中称，这款芯片开创了同时测量多项指标的先河，包括体脂、体表温度和心率，还可处理它所收集到的信息。

三星表示，为帮助客户加快研发使用该芯片的产品，该公司已开发了手环等“示范平台”产品，展示该芯片的功能。