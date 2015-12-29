中国房地产：巩固市场向好态势，明年新安排600万套棚户区改造--住建部

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
路透北京12月29日 - 中国住房城乡建设部最新部署2016年工作任务，提出要巩固房地产市场向好态势，推进以满足新市民住房需求为主的住房体制改革，把去库存作为房地产工作的重点，明年新安排600万套棚户区改造任务。
住建部网站周一稍晚刊登部长陈政高在全国住房城乡建设工作会议上的讲话称，明年要建立购租并举的住房制度，大力发展住房租赁市场，推动住房租赁规模化、专业化发展；进一步用足用好住房公积金。
同时，要继续推进棚改货币化安置，努力提高安置比例；实现公租房货币化，通过市场筹集房源，政府给予租金补贴。
在房地产调控方面，改进房地产调控方式，促进房地产企业兼并重组。进一步落实地方调控的主体责任，实施分城施策、分类调控。
此外，还要继续大力推进城市基础设施建设。加快地下综合管廊建设步伐，全面规划启动海绵城市建设，在城市黑臭水体整治工作上取得实质性进展。
对于今年房地产市场表现，陈政高表示，已实现房地产市场企稳回升，今年棚户区改造开工580万套，创造了历史新高，货币化安置比例达到28%，对去库存发挥了重要作用。
上周召开的中央经济工作会议提出化解房地产库存的任务，通过加快农民工市民化，扩大有效需求，打通供需通道，消化库存，稳定房地产市场。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。