中国房地产：巩固市场向好态势，明年新安排600万套棚户区改造--住建部

路透北京12月29日 - 中国住房城乡建设部最新部署2016年工作任务，提出要巩固房地产市场向好态势，推进以满足新市民住房需求为主的住房体制改革，把去库存作为房地产工作的重点，明年新安排600万套棚户区改造任务。

住建部网站周一稍晚刊登部长陈政高在全国住房城乡建设工作会议上的讲话称，明年要建立购租并举的住房制度，大力发展住房租赁市场，推动住房租赁规模化、专业化发展；进一步用足用好住房公积金。

同时，要继续推进棚改货币化安置，努力提高安置比例；实现公租房货币化，通过市场筹集房源，政府给予租金补贴。

在房地产调控方面，改进房地产调控方式，促进房地产企业兼并重组。进一步落实地方调控的主体责任，实施分城施策、分类调控。

此外，还要继续大力推进城市基础设施建设。加快地下综合管廊建设步伐，全面规划启动海绵城市建设，在城市黑臭水体整治工作上取得实质性进展。

对于今年房地产市场表现，陈政高表示，已实现房地产市场企稳回升，今年棚户区改造开工580万套，创造了历史新高，货币化安置比例达到28%，对去库存发挥了重要作用。