《交易视点》台债多空持续谨慎，等待更好买点出现--凯基证券

路透台北12月29日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，距离年底仅剩三个交易日，在持盈保泰心态下预估多空持续偏向谨慎可能性为高。指标券短线技术面有转折味道，操作上建议先稍安勿躁，等待更好的买点出现。预估五年券 交易区间0.55%-0.60%，十年券104/12期 交易区间0.95%-1.03%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)