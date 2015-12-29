《汇市简讯》美元/日圆东京早盘承压技术面偏空，关注120.00水准

0055GMT * 美元兑日圆在东京早盘承压，投资者卖超美元 * 昨日低点120.17和12月25日低点120.05提供支撑 * 116.15升至123.77的50%回档位119.95也是支撑位，该点位下方挂 有停止单 * 美元兑日圆趋向下跌，5日、10日和20日移动均线呈空头排列 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张明钧)