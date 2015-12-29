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亚洲 | 2015年 12月 29日 星期二 09:03 BJT

《汇市简讯》美元/日圆东京早盘承压技术面偏空，关注120.00水准

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    * 美元兑日圆在东京早盘承压，投资者卖超美元
    * 昨日低点120.17和12月25日低点120.05提供支撑
    * 116.15升至123.77的50%回档位119.95也是支撑位，该点位下方挂
有停止单
    * 美元兑日圆趋向下跌，5日、10日和20日移动均线呈空头排列
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 张明钧)

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