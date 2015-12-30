中国货币市场：15家银行公布明年同业存单发行计划，累计规模1.88万亿

路透上海12月30日 - 中国平安银行 、东莞农村商业银行等九家银行先后公布明年同业存单发行计划，其中平安银行明年拟发规模为5,000亿元人民币。至此，已有15家银行公布发行计划，累计规模为18,760亿元。

中信银行 4,000 Baa1/BBB(穆迪/惠誉)

外汇交易中心数据显示，截至12月18日，今年以来同业存单发行量突破5万亿元大关，为2014年全年的5.5倍。1-11月，共有24类、775家市场主体认购了同业存单，其中银行资管、基金等非法人产品的参与度尤其活跃，认购量均为去年全年的两倍以上。